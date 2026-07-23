El hecho ocurrió cuando un hombre de 36 años, domiciliado en Ceibas, circulaba hacia la zona del Puerto Paraná Guazú por motivos laborales y, al regresar a su vivienda, comenzó a percibir olor a quemado. Según relató, detuvo la marcha sobre la banquina y advirtió que salía humo desde el sector del motor. Minutos después, las llamas se propagaron rápidamente y tomaron la totalidad del vehículo, una Ford Ranger.

Ante la emergencia, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al lugar con el móvil Nº 24. Al arribar, los efectivos encontraron el rodado con fuego generalizado y trabajaron en tareas de extinción, enfriamiento y remoción, logrando sofocar por completo el incendio, que también afectó parte de los pastizales de la banquina.

En medio de la situación, el conductor rompió el vidrio lateral de una de las puertas para intentar recuperar su teléfono celular, lo que le provocó una lesión. Personal del Centro de Salud de Brazo Largo asistió en el lugar y luego lo trasladó al hospital de Ceibas, donde recibió curaciones y fue dado de alta.

En el operativo intervino además personal policial de la Comisaría Ceibas.