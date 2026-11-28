Una vez más, el deporte —en este caso el atletismo— funcionará como una propuesta que combina la salud y la actividad física con el homenaje permanente a los veteranos y caídos de Malvinas, dentro de una iniciativa de malvinización sostenida durante todo el año, y no solo el 2 de abril, que impulsa la ciudad.

Oscar García decidió incursionar en el pedestrismo y prepararse para esta prueba tan especial movilizado por la primera edición de la carrera, donde los corredores llevan en su dorsal el nombre de un caído. En una emotiva charla con Ahora ElDía, repasó su paso por las islas, la difícil reinserción social en Gualeguaychú en los años posteriores, la reivindicación de la causa y el sentido que hoy tienen los homenajes para él y sus compañeros.

A 44 años de la guerra que conmovió a millones de argentinos, detalló su experiencia: “A mí me tocó salir en barco desde el puerto de Buenos Aires el martes 13 a las 14, a bordo del buque Formosa (de la empresa ELMA, de la marina mercante). Fue una travesía particular porque fue el único barco que logró cruzar el bloqueo impuesto por Gran Bretaña. Desembarqué el 21 de abril, el día que cumplí 20 años. Pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizado 7, con asiento en La Plata. En el buque llevábamos municiones, cañones, morteros, alimentos, cocinas, carros aguateros, vehículos y tramos de pista de aluminio para ampliar la pista de Puerto Argentino y facilitar la operación de aviones de la Fuerza Aérea”.

“Formaba parte del transporte de los vehículos del regimiento. Todo lo que era vehículos, municiones y cañones viajó en barco, mientras que la tropa y las distintas compañías llegaron antes en avión. Llegamos con el material del Regimiento 7 y yo tenía el grado de cabo”, agregó sobre su rol durante el conflicto.

Crédito: MR Fotografía.

Asimismo, Oscar reflexionó sobre el regreso a Gualeguaychú y lo complejo que resultó reconstruir su vida cotidiana: “Siempre digo que si la guerra fue dura, el regreso fue muchísimo más duro. Al estudiar lo ocurrido, se ve la cantidad de suicidios que hubo después. Prácticamente no tuvimos contención de ningún tipo, ni de las fuerzas ni del Estado. La mayoría del personal militar pasó a baja o retiro y quedamos a la buena de Dios; sin el sostén de la familia, no sé qué habría sido. En mi caso, recién en 1988 pude reinsertarme laboralmente en la Municipalidad, gracias a compañeros veteranos que hicieron el enlace con el entonces intendente Manuel Alarcón. Era un contexto muy escueto: hablar de Malvinas casi parecía mala palabra porque se lo asociaba con la dictadura militar”, recordó.

“Siempre digo que si la guerra fue dura, el regreso fue muchísimo más duro. Al estudiar lo ocurrido, se ve la cantidad de suicidios que hubo después. Prácticamente no tuvimos contención de ningún tipo, ni de las fuerzas ni del Estado”.

Con el paso del tiempo, el excombatiente destacó que el trato hacia los veteranos cambió profundamente. “Hoy vemos una sociedad muy comprometida y, en el ámbito municipal, desde la gestión de Mauricio ‘Palito’ Davico, Malvinas se tomó como una cuestión de Estado. Se crearon espacios inéditos, como el área de Malvinas en la Casa de la Cultura, dirigida por Nora Dimotta (hermana del sargento Dimotta), desde donde se impulsan políticas, charlas y debates en escuelas y con la comunidad, además de funcionar como nexo con organismos como Anses, PAMI, Ministerio de Defensa y el Municipio. Llevó mucho tiempo, pero esta gestión le dio un lugar institucional muy importante. Este año nos declararon ciudadanos ilustres, se realizó la maratón el año pasado, se impulsan concursos escolares, se trajeron docentes de Buenos Aires y se trabajó junto al Congreso de la Nación. La carrera del domingo une el deporte con la soberanía y la memoria”.

También puso en consideración el trabajo continuo de malvinización: “Tiene un valor enorme, al igual que las charlas en las escuelas. Llegará un momento en que ya no estemos y serán los chicos quienes tomen la posta para malvinizar de forma permanente, tanto en las escuelas como en los clubes. El deporte es una vía para mantener viva la memoria, reconocer el sacrificio de los veteranos y honrar a quienes dieron su vida en Malvinas”.

Crédito: MR Fotografía

Sobre su vínculo personal con la actividad física antes y después de la guerra, señaló: “De chico siempre me gustó participar, ya sea en fútbol o básquet. Ya de grande me enganché con la maratón y voy al gimnasio, lo que me ayuda a mantenerme activo física y mentalmente, mirando hacia adelante y transmitiendo otra mirada a los chicos. Empecé con el atletismo después de la primera edición de la carrera de Malvinas, que no pude correr porque estaba en Buenos Aires, pero me motivó ver tanta convocatoria (más de 600 personas) y la propuesta de la edición siguiente de correr con una camiseta con el nombre de un caído para entregarla luego a su familia. Ahí decidí prepararme. La semana pasada corrí una carrera en la Costanera y ahora voy por la de este domingo”.

“Malvinas transmite solidaridad, amor a la patria, hermandad, compañerismo y perseverancia. La patria es la escuela, el centro de salud, el vecino de al lado, el idioma y lo que nos rodea todos los días. Si llevamos esos valores a la vida diaria, vamos a construir una sociedad mucho mejor”.

Para cerrar, García —que correrá los 4 kilómetros y ya proyecta prepararse el año próximo para los 8— dejó un mensaje como veterano en la previa de la competencia: “Me gustaría que en cada acto cotidiano se piense en Malvinas, y que también lo hagan los chicos. Malvinas transmite solidaridad, amor a la patria, hermandad, compañerismo y perseverancia. La patria es la escuela, el centro de salud, el vecino de al lado, el idioma y lo que nos rodea todos los días. Si llevamos esos valores a la vida diaria, vamos a construir una sociedad mucho mejor”.