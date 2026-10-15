A 44 años de la guerra de 1982, el veterano y artista plástico Ricardo Nicolás Mitolo regresó a las Islas Malvinas. El objetivo principal de su visita fue homenajear a los compañeros caídos y retratar los escenarios del conflicto a través de sus pinturas. Durante su estadía, recorrió Darwin, Zapper Hill, Monte Longdon y Monte Harriet. Sobre la experiencia, el veterano expresó: “Cada cosa que pisás acá está cargada de una emoción tremenda”.

Mitolo, quien integró la Marina durante el conflicto, explicó que el viaje estaba planeado desde antes de la pandemia. Aunque no combatió en tierra, su vínculo con los escenarios de guerra se forjó a través de los relatos de sus compañeros. En una de las paradas, en una trinchera de Zapper Hill, el artista decidió realizar bocetos mientras recordaba a quienes perdieron la vida en el archipiélago.

El pintor realizó bocetos en una trinchera de Zapper Hill mientras evocaba a los soldados fallecidos en el archipiélago

“Uno como que sentía la presencia de los chicos”, relató sobre el momento en que, acompañado por música a bajo volumen, reflexionó sobre el impacto de la guerra. El recorrido incluyó una visita al cementerio de Darwin, instancia que describió como indescriptible.

El grupo también llevó adelante una despedida para Marcelo Faro, cuyas cenizas fueron depositadas en Monte Harriet y Darwin por pedido de su familia. Respecto a la logística del viaje, Mitolo mencionó una demora inicial por condiciones climáticas, aunque destacó que el ingreso a las islas se desarrolló sin inconvenientes. Sobre la soberanía, el veterano sostuvo que el reclamo debe mantenerse a través de los canales diplomáticos.

Una complicación climática provocada por el viento obligó al avión de los viajeros a regresar al continente antes de su ingreso a las islas

Finalmente, el artista destacó que su labor pictórica busca capturar la esencia de los paisajes. “La idea era retratar un poco”, señaló mientras trabajaba sobre los montes, una tarea que vinculó con la tradición artística heredada de su padre en el barrio porteño de La Boca.

Con Información de Infobae