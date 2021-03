Un vocal del STJ protagonizó un escándalo en un comercio de La Paz

En el video, que se viralizó en La Paz y al que accedió La Sexta, se puede ver y escuchar a Castrillón. "Andá a la puta que te parió. Puto. Andá a tu casa, hijo de mil puta", insulta el vocal del STJ. "Acá me golpeó este ladrón de mierda de la esquina, de este negocio. Estoy todo golpeado, culpa de ustedes que no controlan, el Covid y las pelotas", manifiesta a la Policía. "Esto no es un boliche bailable, ¿dónde está la autorización acá? Ese gordo de mierda fue el que me agredió", señala, mientras se puede ver al propietario del local, quien también profiere insultos mientras es retenido por algunas personas.

En diálogo con La Sexta, el jefe de la Departamental La Paz de Policía, Edgardo Corona, dio cuenta de la intervención policial. "1.15 pasó la gente de Tránsito municipal con un policía y hablaron con el propietario del comercio. Le dijeron que a las 2 es el cierre, de acuerdo a lo que establece el DNU. Dijo que sí, que todo bien. Había gente en la vereda y demás. A la 1.45 aproximadamente, llaman ya por un problema en el kiosco. Concurrió mayor presencia policial y allí se encuentran ya con agresiones, insultos y demás. Se tranquilizó la situación separando por un lado al dueño del kiosco con sus allegados, y por el otro al señor Castrillón, quien después se retiró a su casa", dijo.

"Se invitó a ambas partes a que radiquen la denuncia. Se habló con el fiscal en turno desde el lugar, se lo puso en conocimiento de toda la situación y ordenó que se realice el acta de procedimiento, se dé intervención a Criminalística y si hubiera personas lesionadas, fueran asistidas y vistas por el médico policial, y es lo que se hizo", sostuvo Corona. Y añadió: "A la Jefatura fueron tres personas que denunciaron, una de ellas es el propietario del kiosco. El señor Castrillón no fue a la Jefatura, lo que no quiere decir que no haya ido a la Fiscalía a realizar la denuncia".

Por su parte, testigos afirman que Castrillón y su esposa se dirigieron al local, donde insultaron a los presentes, tiraron piedras y causaron daños dentro del comercio, lo que desató la agresión por parte del kiosquero.

En el marco de la investigación, dijo Corona, ya se solicitaron las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar, por pedido del fiscal Facundo Barbosa, a fin de determinar lo ocurrido.

La Sexta se comunicó con Castrillón para que brinde su versión de los hechos, posibilidad que el vocal agradeció y evalúa. "La Policía llegó después de mis lesiones", aclaró. (Fuente: La Sexta)