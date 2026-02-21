Esta mañana, poco antes de las 7, los Bomberos Voluntarios de Ceibas informaron que un automóvil Renault Clio que viajaba en sentido norte despistó y volcó en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional Nº 12. El conductor, de 43 años, y los otros cuatro ocupantes -todos mayores de edad- son oriundos de la localidad de Ceibas. Como consecuencia del siniestro, los cinco debieron ser llevados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención médica.



En el lugar intervinieron personal de la División Criminalística, personal de la Policía Caminera Brazo Largo, Gendarmería Nacional Argentina, personal de salud del Hospital Eva Duarte, Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos policiales de la comisaría de Ceibas, quienes realizaron las tareas de asistencia, prevención y peritaje correspondientes.



Noticia en desarrollo…



