Aunque su nombre resuena en las alfombras rojas y en los sets de las grandes producciones de Hollywood, Camila Morrone nunca pierde contacto con sus raíces. Orgullosa hincha de la Selección Argentina, la actriz suele recordar ante cada oportunidad su pasión por el equipo y su admiración por Lionel Messi, el capitán que despierta devoción dentro y fuera del país. Esta vez, su fanatismo volvió a quedar en evidencia durante una entrevista en Today (NBC), donde compartió su sueño de conocer al ídolo argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la misma naturalidad con la que alterna entre sets de grabación y eventos internacionales, la hija de la actriz Lucila Polak y Máximo Morrone se mostró distendida durante la charla televisiva. El conductor del ciclo le recordó una conversación previa sobre los planes para el Mundial. “La última vez que estuviste acá hablamos de si irías o no al Mundial”, comentó el entrevistador. Sin dudarlo, ella respondió con una sonrisa amplia: “Sí, voy a ir”. El conductor aprovechó la ocasión para preguntarle si iría a ver a “su chico Messi”. Morrone, entre risas y algo de timidez, aclaró: “Voy a Dallas”, y enseguida marcó distancia con la expresión anterior: “Yo no lo llamaría ‘mi chico’... Voy a ver a la Argentina jugar en la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en el fondo”, expresó la actriz, reconocida por sus papeles en Daisy Jones & The Six y Algo terrible está a punto de suceder. Sin perder el tono humorístico, agregó: “Solo estoy tratando de entrar al vestuario”.

La actriz y modelo Camila Morrone, en una entrevista televisiva, compartió su entusiasmo por conocer al famoso futbolista argentino Lionel Messi. (Instagram)

La conversación avanzó y el conductor intentó profundizar en el presente profesional de la actriz. “Siento que ahora estás en un punto de tu carrera en el que...”, comenzó, pero Morrone lo interrumpió con una respuesta espontánea: “¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?”. El clima distendido permitió que el presentador interviniera nuevamente: “Si algunos de los allegados de Messi está viendo Today, Camila quisiera conocerlo”, dijo, y sugirió que, si logra su objetivo, le envíe la foto al programa. Morrone, sin perder el entusiasmo, sumó un deseo más: “Si pudiera tener una camiseta firmada, dios mío...”.

El intercambio no tardó en trasladarse a las redes sociales. Morrone compartió en su cuenta de Instagram un video con ese fragmento de la entrevista y escribió: “Vamos a encontrar a Leo Messi, chicos”.

La admiración de Morrone por Messi y la Selección Argentina no es nueva. En enero de este año, cuando todavía restaban meses para el inicio de la Copa del Mundo, la actriz ya había dejado en claro su postura en el mismo programa. “Bueno, soy fan de (Lionel) Messi. Mejor no me pregunten sobre fútbol. Soy fan de Messi, concretamente”, aclaró, dejando de lado cualquier referencia a cuestiones técnicas y enfocándose en su admiración personal por el capitán albiceleste.

La confianza de Morrone en el equipo argentino quedó reflejada en su declaración más reciente: “Esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria”. El conductor, atento a la expectativa, fue directo: “¿Vas a ir esta vez? Estamos a solo unos meses”. Morrone, entre risas, compartió el plan que preparó para esa fecha: “Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City. Así que creo que tengo que ir a Kansas City a celebrar mi 29º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería”.

Mucho antes de establecerse como actriz internacional, Morrone fue noticia por su relación con Leonardo Di Caprio, con quien salió entre 2017 y 2021. Sin embargo, la hija de Lucila Polak, supo construir su propio recorrido profesional en cine y televisión. A pesar de su proyección en Hollywood, la actriz mantiene intacto su vínculo con la Argentina, su familia y el fútbol, un lazo que se renueva en cada entrevista y que, esta vez, la llevó a compartir en público su deseo de conocer a Messi, el ídolo que representa la pasión de millones.

Mientras los ojos del mundo se preparan para un nuevo Mundial, Camila Morrone ya sueña con celebrar su cumpleaños en la tribuna, rodeada de camisetas celestes y blancas. Solo espera una cosa: la posibilidad de encontrarse, aunque sea por un instante y en una foto, con el capitán de su vida futbolera.