Una adolescente de 14 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo de arma de fuego durante la madrugada de este domingo 4 de octubre en una vivienda del barrio Morajú, de la ciudad de Nogoyá. La joven fue asistida inicialmente en el Hospital San Blas y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de Nogoyá, que dispuso distintas medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo. Debido a que la causa involucra a una menor de edad y se encuentra bajo estricta reserva de sumario, las autoridades judiciales no brindaron detalles específicos sobre lo sucedido.

Según el reporte médico, la adolescente sufrió una lesión penetrante en la zona del tórax izquierdo, con orificio de entrada y salida. Su estado de salud es grave y continúa alojada en la unidad de terapia intensiva del centro asistencial de la capital entrerriana.

Peritajes y medidas judiciales

Tras conocerse el episodio, la Fiscalía interviniente ordenó la participación de la División Policía Científica, cuyos efectivos realizaron las tareas periciales correspondientes en la vivienda donde ocurrió el hecho, señaló Nogoyá Noticias.

Además, las autoridades dispusieron el secuestro del arma de fuego presuntamente involucrada, con el objetivo de avanzar en la investigación y establecer cómo se produjo el disparo.

Como parte de las medidas ordenadas, también se realizaron pruebas de dermotest a dos personas adultas que se encontraban en el lugar al momento del episodio. Estos procedimientos buscan aportar elementos de interés para esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación continúa bajo reserva

La causa permanece en manos de la Unidad Fiscal de Nogoyá, que continúa con las diligencias para reconstruir la mecánica del episodio y determinar las posibles responsabilidades.

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre las circunstancias en las que la adolescente recibió el disparo ni sobre la relación de las personas involucradas con la víctima.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la joven permanece internada en estado grave en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, bajo atención médica especializada.

Fuente: ElOnce