Personal de la Comisaría Sexta de Concordia debió intervenir ante el llamado y la solicitud del policía que trabaja en el Hospital Masvernat, quién les anotició que en el día de ayer, a las 14:00hs. aproximadamente, había ingresado una adolescente de 16 años de la ciudad con quemaduras en el rostro y en parte de las manos. La chica ingresó en ambulancia en compañía de su novio, fue evaluada y, posteriormente, internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

“Por el momento ella no puede hablar porque tiene quemada la boca y nosotros no podemos determinar qué habría sucedido. Sí es verdad que ingresó con quemaduras en su rostro, que en la casa había una olla que aparentemente habría prendido fuego ella con alcohol, no sabemos qué estaría realizando. Su pareja no pudo dar muchos detalles ya que no se encontraba con ella”, señaló Ramiro Monzón, jefe responsable de la Comisaría Sexta de Concordia.

“Cuando ingresó al hospital las quemaduras eran de 4,5 en el rostro y de 1 por ciento en las manos. Por ahora no hemos podido tomarle entrevista así que por el momento es materia de investigación. Sí se ha secuestrado el télefono celular para determinar las causas del hecho y se realizaron en la casa de la chica, tareas criminalísticas”, añadió.

En cuanto a cómo sigue la causa, Monzón indicó: “El grado de las lesiones no lo sabemos, por ahora sigue internada en la unidad de terapia y, si hoy mejora, va a pasar a una sala común. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro, simplemente falta evaluar las lesiones que pudo haber tenido en la vista o en alguna parte inferior del cuerpo”.