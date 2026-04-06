Luego de la nota publicada por Ahora ElDía de la denuncia por una mega estafa de una agencia de Turismo de Buenos Aires, en la que una damnificada de nuestra ciudad brindó su testimonio, una empresa local emitió un comunicado dando cuenta que hay alrededor de 200 personas de Gualeguaychú afectadas.

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En sus redes sociales, la empresa Roffe Turismo manifestó que “como es de público conocimiento el accionar de la agencia de turismo Traveling, dueño Diego Navarro. En la cual nuestra agencia, sumada a dos agencias más de la ciudad vendíamos sus paquetes turísticos tercerizados. Han dejado pasajeros en todo el país sin respuesta a sus viajes".

Además, aseveraron que “sumado a todos los pasajeros que vendía la propia empresa, superan los más de mil afectados, siendo de Gualeguaychú alrededor de 200 pasajeros, también así hoteleros y gastronómicos sin los servicios abonados”.

Por otra parte, afirmaron que “queremos llevar tranquilidad de que se está trabajando en conjunto con el juzgado de Buenos Aires. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº27, bajo el número 14508/2026”.



“Agradecemos que se difunda la información correcta para no generar inconvenientes”, pidieron, y concluyeron que “se seguirá trabajando para resolver y llevar respuestas a cada persona de todo el país. Agradecemos la comprensión para este tema tan delicado por cada pasajero y agencia afectada”.