Una agente de la Policía de Entre Ríos fue agredida con una botella de bebida en el hombro derecho cuando intentaba separar una pelea frente a un drugstore de Urquiza y 3 de Febrero, en Chajarí, en la noche del domingo.

Según se informó a AHORA, personal motorizado compuesto por dos efectivos realizaba tareas de prevención en el marco del cierre comercial cuando observó la gresca entre jóvenes. Al descender para intervenir, uno de los involucrados agredió a la agente con una botella de bebida, que impactó en el hombro derecho de la mujer.

La funcionaria intentó identificar al agresor, pero el hombre se dio a la fuga y no pudo saber de quién se trataba.

La agente fue trasladada a la Clínica La Unión, donde informaron que presentaba dolor de hombro derecho a causa de un politraumatismo. Le indicaron reposo laboral y una interconsulta con un traumatólogo.