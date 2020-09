Una agrupación de entrenadores exige cambios para los torneos de ascenso

Directores técnicos de todo el país que tienen como referente a Ricardo Caruso Lombardi, pidieron “la reinserción en las competencias de vuestra entidad del Torneo Federal B , con los 98 equipos clasificados del Torneo Regional Amateur 2020 a partir de año 2021, lo cual permitirá el regreso de un torneo netamente federal de gran envergadura y que ha posibilitado en años anteriores al 2018, que muchos clubes afiliados directamente a AFA se nutran de jugadores y directores técnicos, que en algunos casos llegaron a destacarse a nivel nacional e Internacional. Esta situación de pandemia ha generado la imposibilidad laboral de muchos de entrenadores, como así también de todos quienes integran el Futbol”.

Aseguraron que el Federal B “reivindica el sostenimiento de las fuentes laborales a futuro de los mencionados anteriormente. Dicho torneo, por la cantidad de equipos (98), podría jugarse en 10 zonas conformadas en 8 zonas de (10 equipos) y 2 de 9 clubes, posibilitando de 4 a 8 ascensos, cubriendo un escalón muy importante que hoy le falta al futbol Federal, entre el Regional Amateur y el Federal A. También se podrá sostener la postura, que del Federal B los últimos de cada zona desciendan al Regional Amateur que volvería a ser un Federal C, lo que brindaría mayor cantidad de ascensos desde el mismo al Federal B, mejorando la participación en cantidad y calidad de clubes y fortaleciendo a las Ligas con un Torneo interno más competitivo, dado que solo el campeón de cada una podrá jugarlo”.

Es sabido que el 75% de los jugadores que nutren los equipos de AFA, surgen del interior del país, debido a la formación y selección. Destacaron que la desaparición del Federal B en su momento, tal vez tuvo sus motivos. Uno de ellos, “que se agrandó demasiado y perdió atracción, pero esta propuesta que presentamos equilibra ese déficit y reivindica la mirada sobre un Futbol Federal, brindando muchas posibilidades a los clubes, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, periodistas, fuerzas de seguridad que nuclean a este evento deportivo y social. Es de hombría de bien, reconocer que tal vez en la toma de decisiones, en ese momento fue esa línea de conducción la que amerito esa posibilidad, pero también es muy importante reconocer que se puede volver atrás la misma, con una propuesta superadora a partir de 2021”.

Salvador Ragussa: “el Interior se tiene que hacer valorar”

El entrenador con un extenso recorrido en el ascenso, sobre todo en equipos del interior, explotó de bronca por la situación actual que se vive en el fútbol argentino.

En una entrevista radial brindada a Radio 10 de Salta, Ragussa apuntó fuerte: “¿cómo puede ser que al fútbol del interior lo manden a jugar el año que viene, mientras que el ascenso de Buenos Aires tiene fecha este año? No somos antipandemia y entendemos que, si no se puede jugar, no juega nadie. Si no se juega para cuidar la salud, estamos de acuerdo. Pero si se juega, jugamos todos”.

Asimismo, el actual entrenador de Altos Hornos Zapla manifestó: “A los clubes del interior les sugirieron que se bajen del Regional Amateur, ni siquiera consultaron a los presidentes de 70 equipos que quieren jugar. Vamos a cortar la calle Viamonte por esta injusticia. Que vuelva el Federal B, cuya cancelación dejó sin trabajo a mucha gente”.

Por otra parte, Ragusa disparó contra las autoridades del fútbol del interior: “Basta de dirigentes del interior traidores y sin huevos. Quiero un fútbol del interior de pie y con directivos con huevos como lo fueron en su momento Nuccittelli, Pepe Jiménez, Ulloa, Mirkin, Pérez de Racing de Córdoba o el presidente de San Martín de Tucumán que se plantó”. “Quiero dirigentes que no se dejen avasallar, que no sean traidores y vendidos. Van a Buenos Aires, ven el Obelisco y se obnubilan. Tenemos que unirnos presidentes, técnicos y jugadores del interior para defender nuestro fútbol y hacernos respetar como corresponde”, cerró.

Torneo Regional Amateur

Vale destacar que en la primera edición, el fútbol departamental de Gualeguaychú no tuvo representantes por razones estrictamente económicas. Los dos equipos clasificados, que eran Deportivo y Juventud Urdinarrain, desistieron de hacerlo, al igual que clubes de Paraná y Concepción del Uruguay.

En la segunda edición, Gualeguaychú tampoco tuvo representantes, pese a que la Liga Departamental homologó su plaza. Sin embargo los equipos que tuvieron la chance de jugarlo por mérito deportivo, eligieron otros torneos como la Copa Entre Ríos, que finalmente no se pudo disputar por la pandemia.