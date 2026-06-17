Del 19 al 30 de junio, el local n° 15 del Antiguo Mercado y Vieja Terminal será escenario de “Metamorfosis: Resistir y Renacer”, la muestra de la artista local Agustina Lescano, que reúne obras realizadas en acrílico, texturas y materiales mixtos.

La exposición forma parte de las acciones que se impulsan desde el Gobierno de Gualeguaychú para acompañar la producción artística local, promover la circulación de obras y acercar a la comunidad distintas expresiones culturales.

En sus trabajos, Lescano explora diferentes formas de construcción visual a partir del uso de materiales, relieves y composiciones que dialogan con la transformación, la resistencia y el renacer como ejes sensibles de su obra.

En relación con la muestra, la artista expresó: “Para mí el arte es lo que me mantiene viva, es lo único que me conecta con quien soy, y a veces ser uno es lo más valioso que tenemos”.

Asimismo, señaló que “Metamorfosis: Resistir y Renacer” reúne “una variedad de expresiones artísticas en acrílicos, texturas y materiales mixtos”, y agregó: “El arte te ayuda a resistir la vida, el hambre, la explosión, y el renacimiento a través de la valentía de las mujeres; es decir, el arte es transformador”.

La muestra podrá recorrerse de lunes a lunes, de 17 a 22, en el local n° 15 del Antiguo Mercado y Vieja Terminal, con ingreso por calles Chalup y Bolívar.