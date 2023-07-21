Se trata de una antigua imagen de la Virgen del Carmen, traída desde Francia y donada por el general Urquiza a la Catedral San José. Con el paso del tiempo se trasladó esta imagen a la capilla que lleva su nombre en el Cementerio Norte, pero por su mal estado dejó de estar expuesta en el lugar.

La artista plástica y restauradora Silvina Alippi llevó adelante la intervención de la imagen, un gran trabajo que llevó cerca de cuatro meses. Al respecto, la artista detalló que “al niño Jesús le faltaba casi toda la cabeza y la espalda, además no tenía un brazo y en el otro le faltaban los dedos, al igual que el deterioro de la pierna, mientras que a la Virgen le faltaban dedos de la mano y el estado era de un importante deterioro en general”.

Cabe destacar que el pasado domingo 16 de julio la imagen fue colocada en su lugar definitivo y bendecida por un diácono de la ciudad.

Silvina Alippi nació el día de la Virgen de Lujan Patrona de Argentina el 8 de mayo de 1973, casada con Claudio Sciutto, tuvo dos hijo, Exequiel y Cynthia. Desde muy chica restauro diversos objetos y aprendió muchas técnicas de su padre y también con el profesor Alejandro Guidobono,. Su formación académica es variada: cursó la primaria en la Escuela N° 1 Guillermo Rawson y la secundaria en la ENET N°1 Alferez de Navío José María Sobral.