Un piloto de 28 años, oriundo de Rosario, se salvó milagrosamente al estrellarse contra un campo mientras volaba con una avioneta fumigadora por la zona de Manantiales, en el departamento Feliciano, ubicado al norte de la provincia de Entre Ríos.

El incidente ocurrió cuando la aeronave, un modelo Piper PA-25-235 tipo 2A10, realizaba tareas de fumigación sobre las plantaciones de la estancia La Vascongada. Según información proporcionada por la Jefatura Departamental de Feliciano de la Policía de Entre Ríos, la avioneta sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó un descenso abrupto y la posterior colisión contra el suelo.

El joven accidentado se encontraba acompañado en tierra por dos compañeros de la misma empresa, ambos residentes en Paraná, quienes supervisaban las operaciones y asistieron inmediatamente tras el accidente. Ellos lo trasladaron al hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano, donde fue ingresado con quemaduras de distinta gravedad y cortes en sus brazos, muslos, codos y otras partes del cuerpo.

Por estas horas, el piloto permanecía internado en estado de observación, aunque, según las fuentes locales, se encontraba fuera de peligro.

El accidente movilizó tanto a personal de la policía local como a la fiscal Soledad Bordoy, a cargo de la fiscalía regional en turno, quien dispuso la intervención del área de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para realizar peritajes y determinar las causas precisas del siniestro. Las diligencias en la zona del accidente continúan bajo la responsabilidad de la Comisaría 1° de San Víctor.

El siniestro remite a antecedentes trágicos de aeronaves del tipo Piper PA-25 Pawnee en Latinoamérica, cuyos pilotos en ocasiones anteriores no han tenido la misma suerte. La presencia de sustancias químicas a bordo, como fertilizantes, insecticidas y herbicidas, suele aumentar el riesgo de consecuencias fatales.

Aunque parezca un milagro, esta semana hubo otro accidente aéreo con una fortuna similar en la zona de Olascoaga, en el Cuartel VII del partido bonaerense de Bragado. Un avión fumigador Cessna 188 cayó en un camino rural en las últimas horas del jueves, donde el piloto, un hombre de 38 años, realizaba maniobras de regulación de la aeronave.

Según el ocupante, la causa se produjo ante "un posible desperfecto mecánico impidió que tomara suficiente altura después del carreteo en una pista cercana".

Tras el impacto, dos vecinos lograron auxiliar rápidamente al piloto, lo retiraron de la aeronave y le brindaron contención hasta la llegada de los equipos de emergencia. El ocupante fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Municipal de Bragado, donde ingresó consciente y lúcido. Solo sufrió golpes y escoriaciones, pero estaba sin riesgo de vida, según el parte médico.