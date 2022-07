Un fatal episodio tuvo lugar en el barrio Alberdi, en Río Cuarto, provincia de Córdoba: una camioneta arrolló a Roma, una beba de un año y cinco meses, que jugaba delante del vehículo. El conductor de 37 años arrancó la camioneta sin percatarse de que la beba estaba allí. Ahora, la Justicia lo imputa por "homicidio culposo". "No puedo creer lo que pasó, estamos destruidos", confesó la madre.



El trágico hecho tuvo lugar en la puerta de una vivienda en construcción ubicada sobre boulevard Circunvalación Este, en el barrio Alberdi.



Un hombre de 37 años arribó al lugar con su camioneta Ford F 100 gris con una carga de distintos elementos vinculados a la obra que se estaba realizando.



Para agilizar la descarga, el conductor dio marcha atrás y dejó el vehículo de cara hacia la calle. Luego de descargar los distintos elementos que transportaba, se subió a la camioneta y arrancó: nunca se percató de que la beba estaba jugando delante de la camioneta.



Luego de arrancar, el conductor escuchó un golpe y detuvo la marcha: había atropellado a la pequeña.

Tras el drama, el propio conductor y el padrastro de la nena la trasladaron hasta el dispensario S24 (salita municipal de salud), ubicado en el Pasaje Abanderado Gandolfi al 400.



Desde el centro médico municipal se informó que un hombre de 24 años ingresó al lugar cargando a una niña en sus brazos y les indicó que había sufrido un accidente, por lo que pedía una rápida asistencia.



Pero, víctima del golpe, Roma llegó sin vida. Y aunque la médica de turno y el personal de salud de la salita intentaron reanimarla, no tuvieron éxito.



"No entiendo como arrancó y no vio que la nena estaba jugando. Puedo entender que la nena se haya puesto delante de la camioneta, pero el hombre podría haber tenido más prudencia sabiendo que había una beba”, dijo Iris Mansilla, la desconsolada madre de Roma.



"Cuando salí del baño escuché los gritos de Nicolás (su pareja), que le gritaba al hombre de la camioneta que la había pisado”, relató la mujer de 39 años.



En charla con el portal Puntal, la mujer, oriunda de Rosario, contó que se había instalado en Córdoba hace poco más de cuatro meses, tras conocer a su actual pareja a través de la red social Facebook.



"Con Roma nos vinimos a Córdoba para comenzar con una nueva vida", se lamentó Iris. Y agregó que en "esa casa no quiere estar más".



En la nota, la mujer contó que además es madre de dos varones, de 9 y 22 años, quienes se quedaron viviendo con su padre en Rosario.



Luego de conocerse el deceso de la beba, la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación, a cargo de Javier Di Santo, dispuso la realización de la pericia por parte de Policía Científica en el lugar del trágico accidente.



La camioneta Ford F100 quedó secuestrada y se imputó al conductor por el delito de "homicidio culposo".