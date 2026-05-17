Una camioneta cayó al Arroyo Manzores luego de chocar contra un puente en Concordia y una mujer debió ser hospitalizada.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo en la zona de San Lorenzo y Belgrano, sobre el puente ubicado en ese sector, donde intervino personal de Comisaría Tercera.

Al llegar, los efectivos constataron que una Ford F-100 era conducida por un hombre de 27 años, que viajaba acompañado por una mujer.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor circulaba de oeste a este por avenida San Lorenzo cuando habría perdido el control del rodado a raíz de un presunto desperfecto mecánico.

La acompañante fue trasladada en ambulancia al hospital, donde se aguardaba la determinación del carácter de las lesiones. En el lugar también trabajaron efectivos de la División Policía Científica y agentes de Tránsito Municipal.