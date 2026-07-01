Una camioneta protagonizó un accidente este martes al chocar contra un poste de telefonía y el frente de una vivienda ubicada sobre Colombo, casi Neyra, en la zona céntrica de Gualeguaychú.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría realizado una maniobra para esquivar a un ciclista, lo que derivó en el impacto.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños materiales tanto en el poste como en la vivienda ubicada en ese sector. Afortunadamente, no hubo personas con heridas de gravedad.