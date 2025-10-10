Una unidad de Rescate del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió este viernes a Ruta 168 y López Jordán por un accidente de tránsito.

En el lugar se constató una colisión entre una camioneta y una máquina vial, donde se procedió a asistir a las personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas al Hospital San Martín por personal del Servicio de Emergencias 107.

Asimismo, bomberos realizaron tareas de seguridad en la zona, para evitar nuevos incidentes y garantizar la protección de los transeúntes y vehículos que circulaban por el lugar.