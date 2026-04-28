Una camioneta se incendió a pocos kilómetros de llegar a Basavilbaso a ña altura de linea 25. El hecho se registró minutos después de las 13 de este martes, sobre la Ruta Provincial Nº 20.

Según se informó, el vehículo circulaba en sentido Urdinarrain–Basavilbaso cuando, por causas que se tratan de establecer, comenzó a prenderse fuego y las llamas avanzaron rápidamente sobre todo el rodado.

El conductor, un hombre oriundo de Urdinarrain, que viajaba solo al momento del siniestro, manifestó que comenzó a sentir olor a quemado y, al detener la marcha y descender del vehículo, el fuego avanzó rápidamente.

La camioneta pertenece a una empresa de Urdinarrain dedicada a trabajos de revestimientos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Basavilbaso. A pesar de la pronta intervención, las llamas consumieron casi en su totalidad el rodado. Afortunadamente el conductor no sufrió lesiones. (Urdidigital)