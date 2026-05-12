Mercedes “Mechi” Barel Ledri es cantante lírica de Gualeguaychú y se encuentra viviendo una experiencia de formación en la Opera de Houston en Texas, Estados Unidos.

Para compartir un poco de lo que está viviendo, Mechi subió un video a sus redes sociales en el que contó que se cumplió una semana desde que comenzó esta aventura musical: “ Ha sido muy intensa y muy divertida, estoy muy agradecida de haber sido invitada a trabajar con la gente de la opera de Houston como becaria de la fundación NOVUM (una iniciativa que apoya a jóvenes cantantes líricos latinoamericanos)”.

La cantante relató que “durante esta semana tuve la posibilidad de recibir clases y coaching y es una experiencia que me está brindando muchos consejos y oportunidades en el mundo de la Opera. La semana que viene comienza YAVA program (Young Artists’ Vocal Academy), asi que voy a estar participando con otros jóvenes cantantes de todo el mundo”.