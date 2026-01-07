El fuego comenzó unos minutos antes de las 11 de la mañana, momento en el que salió rumbo al Camino de la Costa el móvil 38 de los bomberos.

Según informaron desde el cuartel, "se registró fuego generalizado en un galpón precario de aproximadamente 5 x 3 metros. En su interior se encontraban hierros, maderas y chapas.

Se constatan pérdidas totales".

Se trata del primer incendio del día y el nivel de peligro bajó con respecto al martes, jornada que tuvo 12 intervenciones por parte de los bomberos.