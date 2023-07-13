Una joven de 17 años murió este jueves por la madrugada en un accidente vial en Las Heras, localidad de Uspallata. Mendoza.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en el kilómetro 1150 de la Ruta Nacional 7. La joven, , identificada como Guadalupe Rosario Auciello, viajaba en una moto junto con un chico de 18 cuando chocaron contra un caballo. Ambos quedaron tendidos sobre el asfalto y el animal lesionado sobre la banquina.

Al lugar arribó personal de la Policía Rural y una ambulancia que trasladó a las víctimas hasta el hospital de Uspallata. Guadalupe ingresó sin vida.

El año pasado había sido elegida como reina de la primavera de los estudiantes en la localidad.