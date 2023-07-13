FATAL ACCIDENTE
Una chica de 17 años murió al chocar en moto contra un caballo suelto
La joven viajaba junto a otro joven por la Ruta Nacional 7 cuando embistieron al animal.
Una joven de 17 años murió este jueves por la madrugada en un accidente vial en Las Heras, localidad de Uspallata. Mendoza.
El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en el kilómetro 1150 de la Ruta Nacional 7. La joven, , identificada como Guadalupe Rosario Auciello, viajaba en una moto junto con un chico de 18 cuando chocaron contra un caballo. Ambos quedaron tendidos sobre el asfalto y el animal lesionado sobre la banquina.
Al lugar arribó personal de la Policía Rural y una ambulancia que trasladó a las víctimas hasta el hospital de Uspallata. Guadalupe ingresó sin vida.
El año pasado había sido elegida como reina de la primavera de los estudiantes en la localidad.