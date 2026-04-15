Un fenómeno de ciclogénesis afecta al centro y norte del país, con Entre Ríos incluida. Se registran abundantes precipitaciones desde este martes por la tarde noche y se prevé que persistan durante toda la jornada de este miércoles 15 de abril.

El alerta amarillo y naranja por abundantes lluvias afecta a los 17 departamentos de Entre Ríos. Se extiende hasta la noche de este miércoles, con mejoramientos temporarios desde la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 22 para Gualeguaychú. La tendencia se sostendrá el jueves que también estará atravesado por las lluvias.

Recién el viernes dejaría de llover en Gualeguaychú y la jornada transcurriría parcialmente nublada. En tanto, el domingo volverían los chaparrones.