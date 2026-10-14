“UNA CIRUGÍA INNOVADORA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE UNA BEBÉ”, resaltaron desde el Hospital Garrahan sobre la intervención quirurgica sobre Emma, la bebita gualeguaychuense que lucha desde que nació con su corazoncito.

“Nuestros médicos realizaron un cerclaje pulmonar a una bebé de 7 meses con una miocardiopatía dilatada severa que afectaba el funcionamiento de su corazón”, manifestaron desde el hospital público, orgullo de todos los argentinos.

“La intervención busca mejorar su condición cardíaca y su calidad de vida. Es la primera vez que la técnica se realiza con este objetivo en Argentina y Latinoamérica”, destacaron.

“Con esta cirugía, el Garrahan incorpora una nueva estrategia para tratar enfermedades cardíacas graves en bebés y amplía las posibilidades de atención de alta complejidad pediátrica”, concluyeron.