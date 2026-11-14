INUNDACIONES
Una ciudad entrerriana debió cortar el tránsito por la creciente del Río Paraná
La Municipalidad emitió un aviso para que los conductores eviten la zona, por la que no se permite circular.
La Municipalidad de La Paz interrumpió la circulación en la intersección de Vieytes y Belgrano por el avance del río Paraná. El agua llegó hasta ese cruce y la Dirección de Tránsito emitió un aviso para que los conductores eviten el sector.
Según se informó a AHORA, el corte responde a la creciente y no se permite circular por la zona afectada. Desde el municipio solicitaron respetar las indicaciones del personal de Tránsito y utilizar vías alternativas.
El comunicado también pidió circular con precaución. No se precisó cuándo podrá restablecerse el tránsito en esa intersección.
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