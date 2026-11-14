La Municipalidad de La Paz interrumpió la circulación en la intersección de Vieytes y Belgrano por el avance del río Paraná. El agua llegó hasta ese cruce y la Dirección de Tránsito emitió un aviso para que los conductores eviten el sector.

Según se informó a AHORA, el corte responde a la creciente y no se permite circular por la zona afectada. Desde el municipio solicitaron respetar las indicaciones del personal de Tránsito y utilizar vías alternativas.

El comunicado también pidió circular con precaución. No se precisó cuándo podrá restablecerse el tránsito en esa intersección.