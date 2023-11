¿La infidelidad puede tener mayor incidencia en un momento del año? Ahora que se acerca el verano, así como muchos planean sus vacaciones y algunos tiempos de ocio en pareja; no son pocos los que ven en la nueva estación una oportunidad para vivir aventuras y probar nuevas experiencias.



El vocabulario vincular se amplió y se empiezan a nombrar las múltiples formas en que las personas se relacionan en la actualidad. Relaciones exclusivas, no monogámicas, poliamor, parejas abiertas o swingers son apenas algunos ejemplos de este cambio de paradigmas.



Según un ranking realizado por Ashley Madison al que Clarín accedió de manera exclusiva, en el país hay 20 localidades que lideran la lista como las ciudades más infieles.



La aplicación de citas que ofrece la posibilidad de que sus miembros “se conecten discretamente” ya había informado que el verano es la estación preferida por los argentinos a la hora de la infidelidad.

Las 20 ciudades más infieles en Argentina

De acuerdo al número de registros en Ashley Madison entre el 1° de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023 en Argentina, estos son los veinte lugares "más infieles" durante la temporada estival:



1.Victoria (Entre Ríos).



2. Pilar (Buenos Aires).



3. Tigre (Buenos Aires).



4. San Isidro (Buenos Aires).



5. San Vicente (Buenos Aires).



6. Avellaneda (Buenos Aires).



7. Confluencia (Neuquén).



8. Vicente López (Buenos Aires).



9. San Nicolás (Buenos Aires).



10. General Roca (Río Negro).



11. General Pueyrredón (Buenos Aires). 12. Córdoba Capital (Córdoba).



13. Ituzaingó (Buenos Aires).



14. Quilmes (Buenos Aires).



15. Bahía Blanca (Buenos Aires).



16. Lanús (Buenos Aires).



17. Lomas de Zamora (Buenos Aires).



18. La Plata (Buenos Aires).



19. Escobar (Buenos Aires).



20. Almirante Brown (Buenos Aires).



La mayor sorpresa del relevamiento fue que Tigre, Pilar y San Isidro estén en segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente, ya que en el sondeo anterior, publicado de cara a la temporada de invierno de este año, estas tres localidades no formaron parte de la lista.



En aquel ranking, Vicente López ocupó el primer puesto, mientras que ahora descendió al octavo peldaño; por su parte, Victoria, en Entre Ríos, encabeza la lista. Desde hace tiempo la monogamia ha ido a revisión y cada vez hay más personas que apuestan por dinámicas vinculares fuera de esta estructura. Hablar de “no monogamia” ya no es tabú en muchas relaciones.



En ese sentido, el director ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison, Christoph Kraemer, afirmó: “La gente está empezando a ver la no monogamia como algo a considerar seriamente en lugar de como algo tabú y poco realista”.



Es que, según Kraemer, "ya sea que lo hagan con su pareja o solos, al aire libre o en secreto, muchos argentinos están dejando atrás la monogamia este verano y abrazando las numerosas posibilidades que se presentan".



La app de citas sostiene que cuenta con 80 millones de usuarios a nivel mundial y está disponible en 52 países. Desde el lanzamiento del sitio en Argentina, hace once años, la plataforma cuenta con más de 864 mil usuarios registrados. (Clarin)