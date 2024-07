Una mujer denunció en sede policial, un violento hecho que ocurrió en su local, ubicado en un paseo del microcentro de la capital entrerriana. La víctima, resultó herida tras ser agredida verbalmente y a golpes por una clienta, que según su versión, se habría negado a abonar un servicio ya realizado por la profesional. La situación quedó registrada en las cámaras del local.



La agresión denunciada por una profesional de la estética, ocurrió este martes, en el local situado en el Paseo de las Luces del microcentro de Paraná (calles Buenos Aires y 25 de junio). La trabajadora pudo grabar con su celular algunos segundos del episodio ocurrido con su clienta y el hecho, también quedó filmado por las cámaras de seguridad del local.

Clienta agredió a golpes a esteticista en Paraná y le provocó heridas.

La propietaria de la estética, ubicada en el Paseo de las Luces, denunció a una clienta, tras ser agredida a golpes por la mujer, supo Elonce. La trabajadora resultó herida y hubo daños en el local. pic.twitter.com/lUMouHSiVE — elonce.com (@eloncecom) July 24, 2024

“La clienta pidió un turno para el martes a las 11, pero no lo confirmó. Cuando llegó al local sin turno, yo estaba con trabajo y le pedí que me esperara unos minutos”, relató en su versión de los hechos, la propietaria de la estética y agregó: “ya en ese momento, la clienta comenzó a gritar y ponerse nerviosa. Por eso, le pedí que se tranquilizara y tuviera paciencia”, sostuvo la esteticista al dialogar con Elonce.

Al continuar su relato del violento episodio, Rebecca afirmó que “cuando me desocupé para atenderla, me gritó porque estaba muy nerviosa, me amenazó con denunciarme, no sé por qué. Casi que me obligó a hacerle el servicio”, subrayó.

Finalmente, la trabajadora habría accedido a realizar el trabajo de micropigmentación para evitar mayores inconvenientes con la nerviosa mujer. “Cuando terminé el servicio, realizado de excelente manera, la clienta me dijo que no me lo iba a abonar, hasta que le hiciera otro trabajo más en ese momento, pero yo tenía que buscar a mi hija del colegio y la mujer estaba muy nerviosa”, reiteró la esteticista para explicar su negativa a hacer la nueva tarea solicitada.



“Como seguía negándose a pagarme y agrediéndome verbalmente, comencé a filmarla con mi celular mientras se iba. Cuando la empecé a grabar, me tira el celular al suelo y se rompe. También me agredió físicamente y golpeó en el rostro y brazos. Además, rompió un par de cosas del local y se fue”, contó la trabajadora.

Tras la violenta agresión, la víctima dijo que resultó con un corte en la mano derecha y también, un fuerte golpe en el rostro, por lo que debió recibir atención médica. Además, la clienta provocó la rotura del celular de la titular del local, se confirmó a Elonce.

“No es justo que agreda a una persona que está trabajando, porque podía elegir otro lugar e irse sin agredir. No tiene por qué atenderse conmigo, pese a que yo hice un excelente trabajo”, sostuvo Rebecca.



“No entiendo por qué ocurrió este maltrato. Me parece mal, porque nunca me negué a atenderla, me parece que no está bien que no quiera abonar el servicio y que, además, me agreda y golpee como hizo. No sé por qué hizo esto. No entiendo los motivos”, concluyó la esteticista al explayarse en su versión de lo vivido.