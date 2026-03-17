La Comuna de La Providencia, en el departamento La Paz, debió cerrar por “falta de fondos”, según se explicó desde el equipo de gestión que comanda la localidad, recientemente elevada de junta a comuna, en enero de este año.

El edificio de gobierno “permanecerá cerrado esta semana debido a la imposibilidad de sostener los servicios“, se comunicó a La Sexta este martes 17 de marzo.

Al día de hoy, “desde que comenzó el 2026, estamos sin fondos“, explicó Edgardo Schneider, presidente de la Comuna La Providencia, Alcaraz Norte y Sur, quien se disculpó con los vecinos del lugar. “Esperamos sepan entender la situación”, añadió.

“Los motivos que se nos explicaron son que el presupuesto de las recientemente creadas comunas debe pasar por ambas cámaras, y salir con fuerza de ley. Hemos pedido al gobernador ver la posibilidad de algún tipo de anticipo, ya que las cuentas corrientes de las antiguas juntas quedaron con fondos, que ser podían utilizar, pero no se nos permite la apertura de nuestra propia cuenta corriente por falta del presupuesto propiamente dicho”, explicaron.

“Pudimos prever garantizar servicios durante el mes de enero, febrero fue complejo y nos endeudó, marzo, sin recursos y la posibilidad de, entre otras cosas, contratar seguros, nos llevó a esta situación”, lamentaron desde la comuna.

Además, indicaron que les anticiparon que la llegada de dinero podría demorar un mes más, “con todo lo que implica para la comunidad, no recolectar residuos, no realizar desagotes, suspensión de corte de pasto”, entre otros servicios.