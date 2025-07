Durante la última sesión en el Concejo Deliberante se trató una nota presentada por el Ejecutivo mediante la cual se solicita una licencia sin goce de haberes para el Presidente Municipal Mauricio Davico.



Este pedido suscitó un debate entre los ediles del oficialismo y la oposición sobre la validez o no de este pedido de licencia, y en uno de los pasajes de la discusión se enfrentaron la concejal de Juntos por Entre Ríos Vanina Basaldúa y la de Más para Entre Ríos María Sira Ghisi.



“El Intendente se toma una licencia sin goce de haberes, lo que quiere decir que está renunciando al cobro de su dieta. Un sueldo que, insisto y siempre remarco, nos pagan los ciudadanos de Gualeguaychú”, sostuvo la edil Basaldúa antes de mencionar que el orador anterior de la oposición, Emiliano Zapata, el año pasado faltó a una sesión para ir a ver la final de la Copa Sudamericana que Racing Club jugó contra Cruzeiro en Paraguay.

Puede interesarte



Esto hizo que la concejal Ghisi tomara la palabra y cuestionara la ausencia de Basaldúa durante comienzos de este año debido a un embarazo de alto riesgo que la concejal debió transitar.



"La concejal Basaldua sabe perfectamente que por más que tuviera un embarazo de riesgo y todas las cuestiones no se hubiese podido tomar la cantidad de días que no vino a trabajar. Me parece que hay que ser un poquito más ético y empezar a hablar de uno mismo y no empezar a tirar cualquiera por defender las vacaciones de un intendente”, sostuvo Ghisi en referencia a la acusación de Zapata e inmediatamente agregó: “La concejal Basaldúa estuvo cuatro meses sin venir a trabajar y ahora se toma varias horas también por ser mamá. Tanto ella como yo antes de ser concejales fuimos docentes, y nosotros no podíamos no ir a trabajar y tomarnos las horas que queríamos para amamantar o criar a nuestro hijo”.



Estas palabras despertaron un rumor de desapruebo y rechazo entre varios miembros del Concejo Deliberante debido a que no sólo fue de alto riesgo el embarazo que transitó la concejal del oficialismo, sino también que cuando nació la bebé debió pasar por la terapia intensiva de un centro médico en Paraná para poder superar los problemas de salud con los que nació.