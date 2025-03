La concejal María José Carro fue víctima de la inseguridad en la madrugada del pasada lunes, luego de sufrir el robo de elementos del baúl de su auto, estacionado en la puerta de su domicilio.

La damnificada dio con los responsables del hecho y decidió hacer la denuncia policial. Lejos de deponer su actitud, una mujer vinculada a los delincuentes le manifestó a Carro que si erradicaba la denuncia, le devolverían lo sustraído y ante la negativa de la concejala, recibió la amenaza de que le iban a incendiar el auto.

Ahora ElDía se comunicó con la concejal para conocer detalles de lo sucedido en primera persona. “Llegué el domingo a mi casa con un muy fuerte dolor de panza, entonces decidí dejar el auto en la vereda y no entrarlo al garaje.

Vivo en planta alta y cometí error de no ponerle trabas ni alarma. Me levanté a las 6, como todos los días, para llevar a mi hijo a la escuela y luego irme a mi trabajo en la Municipalidad. Abro el auto y me di cuenta que estaba sin llave y con todos los papeles de la guantera revuelto”, indicó en el inicio del relato.

“Llamé a la Policía y de inmediato arribó personal de la Comisaría Sexta. Revisaron el vehículo y llamaron a criminalística para que tomaran las huellas. Mientras tanto fui hacer la denuncia y después me fui a trabajar porque tenía algunas reuniones. A media mañana cuando me desocupo, muy nerviosa y con mucha angustia, regresó al barrio con el objetivo de recuperar lo que me habían robado, que eran tres reposeras, una sombrillas, una pelota de un vecino y telas importantes que me habían prestado”, agregó a la narrativa.

“Cuando llegué, una vecina me dice ‘los elementos que te robaron están en la casa de tal persona (femenina) y a todo eso antes le había pedido a otra vecina que tiene cámaras, las imágenes de esa noche y lo informé a la comisaría”, continuó.

“Entonces, notificó a la Comisaría a dónde estarían los materiales que me sustrajeron y antes de que mandarán el móvil, yo fui a hacer guardia a la puerta de esa casa. Mientras tanto la Policía realizaba tareas de patrullaje y dio con dos individuos con dos de las tres reposeras y se los llevó detenido.

Cuando sale la mujer vinculada a esos sujetos de la casa, me empieza a insultar a tratar mal y me dice que si erradicaba la denuncia me decía dónde estaban los elementos. A lo que le respondí, que no iba a retirar la denuncia y me amenazó con que me iba a preguntar fuego el auto”, contextualizó con detalles.

“Cerca de las 14 afortunadamente pude recuperar todo y volví a hacer otra denuncia en contra de ella por las amenazas que recibí”, completó.