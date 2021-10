Una conductora sufrió un infarto cerebral en medio de un programa en vivo

Se trata de Maureen Salguero, una conductora de 51 años, que sufrió ese episodio el viernes 27 de agosto. Según contó, la mujer comenzó a tener dificultadas para hablar y empezó a sentirse desorientada. En tanto, las compañeras del programa televisivo pensaron al principio que se trataba de una broma, ya que la presentadora suele realizar chistes al aire en su programa.

“Ese evento sucedió estando al aire en el programa junto a Verónica y Viviana Calderón. Como yo con cierta frecuencia hago algunos chistes, ellas pensaron que las estaba vacilando. Por eso no se dieron cuenta de que estaba sufriendo un microinfarto cerebral”, precisó Maureen.

No era la primera vez que le ocurría este cuadro médico a la presentadora, pues hace varias semanas había tenido los mismos episodios. “Ese evento (microinfarto) sucedió estando al aire en el programa ‘Divas de Multimedios’. Me encontraba con Verónica González y Viviana Calderón y como yo con cierta frecuencia hago bromas, hago voces, ellas pensaron que estaba vacilando. Por ende, no se dieron cuenta de que me estaba ocurriendo eso, que estaba sufriendo un microinfarto cerebral”, dijo en el video que posteó, el pasado viernes 17 de septiembre, en sus redes sociales.

La mujer tuvo el valor de compartir el video de dicho episodio para crear consciencia en sus seguidores, ya que el estrés y depresión en su cuerpo le causaron este problema de salud. En un video que subió a su cuenta de Instagram, Maureen contó que recibe tratamientos con su terapeuta, una psiquiatra y un entrenador físico, con el objetivo de reducir estos cuadros de estrés y depresión.

“Les quiero contar que en los últimos cuatro meses inicié un proceso y un camino muy hermoso para empezar a reencontrarme conmigo misma, porque yo me extrañaba y sentía que esa que veía en el espejo no era yo. Siento que tuve una vida más feliz, más equilibrada y más libre y me extrañaba a mí misma”, contó la presentadora que le apodan ‘La Tía’, quien manifestó que no tiene por el momento planes de retirarse de la televisión.

Además, la conductora hizo una buena reflexión, la cual compartió en su perfil de Instagram: “Si hoy fuera tu último día, ¿cómo quisieras ser recordado? Este pensamiento se ha apoderado de mí últimamente. Conozco a la muerte y lo que pretende quitar, pero mientras tengamos vida no dejemos que cruce la línea y venga a oscurecernos. Todavía no es tu tiempo, hoy respiro, siento, amo, río y bailo... ya vendrás, ¡pero hoy no!

Finalmente, Salguero agradeció a sus miles de seguidores que se preocuparon por su situación de salud, así como a sus compañeras de programa (Verónica González y Viviana Calderón) que estuvieron en todo momento, a la altura de las circunstancias.