Ricardo Delcausse, propietario de Buses de Gualeguaychú, volvió a referirse al alto nivel de pasajeros que viajan gratis en Gualeguaychú por su condición de discapacitados. Según sus estimaciones, en nuestra ciudad están censados más del doble de personas con discapacidad en comparación con localidades similares.

Gualeguaychú tiene el 12,4% de pasajes diarios que se destinan de manera gratuita a personas con discapacidad, cuando en otras ciudades es del 6% o 7% ¿Cómo podemos tener un 12,4% diario de pasajes para discapacitados gratis? Imagínate lo que es en dinero. Entonces, antes que había subsidios no había problemas, Pero ahora no hay más subsidios.

Por esto mismo, Delcausse adelantó que presentó una nota en el Concejo Deliberante para que se revea el registro de discapacitados para que se eliminen, lo que según él mismo describió, “discapacitados disfrazados” y sus acompañantes.

“Sospecho que hay, fundamentalmente por la cantidad de registrados, una cantidad de personas que son discapacitados, pero entre comillas. Vamos a tener que hacer un cálculo en ese registro. Las tarjetas SUBE son nominalizadas. O sea que llevan nombre, apellido y documento. Pero en Gualeguaychú nadie tiene una tarjeta SUBE nominalizada”, reclamó Delcausse.

“A todas las empresas lo único que les queda, al no haber subsidio, es recaudar la plata del pasajero que sube. No hay otra. Antes el subsidio te tapaba cantidad enorme de problemas. Hay un subsidio provincial, pero no alcanza”, sostuvo.