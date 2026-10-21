Fernando Pimenta, una de las principales atracciones de la categoría Elite del Mundial de Canotaje de Maratón, que comenzará mañana con la participación de las principales figuras de la especialidad, destacó la visita de Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal en Argentina, a la delegación de su país que se encuentra en Gualeguaychú.

A través de sus redes sociales, el palista portugués expresó su agradecimiento por el encuentro con el diplomático, quien se acercó a saludar y brindar su apoyo al equipo luso, alojado en instalaciones del club Pescadores, según se observa en las imágenes compartidas.

“En 20 años de alta competición representando a Portugal por el mundo, nunca nos había pasado algo así”, expresó Pimenta, sorprendido por recibir por primera vez la visita de un embajador portugués en el país anfitrión de una competencia internacional.

El deportista también agradeció especialmente a Gonçalo Teles Gomes por el esfuerzo de trasladarse hasta la ciudad, en un viaje de seis horas, y por sus palabras y muestras de acompañamiento.

“Puede parecer algo sencillo, incluso puede que algunos no le den mucha importancia, pero yo valoro mucho este gesto”, remarcó. Y agregó que, tanto para él como para el resto del equipo, fue un momento significativo saber que la máxima representación diplomática de Portugal en Argentina se había hecho un tiempo para visitarlos y manifestarles su apoyo.

“¡Gracias, y viva Portugal y los portugueses por todo el mundo!”, concluyó el palista, que volverá a ser uno de los nombres destacados del certamen mundialista.

¿En qué pruebas competirá Fernando Pimenta?

Múltiple campeón europeo y mundial, además de medallista olímpico, Pimenta será uno de los grandes atractivos del Mundial de Canotaje de Maratón, que se disputa desde el lunes y hasta el domingo en las aguas del río Gualeguaychú.

El portugués participará en dos pruebas: el K1 sobre 3,7 kilómetros, cuya serie se disputará el jueves por la mañana y la final por la tarde, y el K2 de 30 kilómetros, programado para el domingo a las 15, en la última prueba de esta edición mundialista.

Pimenta cuenta con una destacada trayectoria olímpica: obtuvo la medalla de plata en K2 1000 metros en Londres 2012 y la de bronce en K1 1000 metros en Tokio 2020, credenciales que lo convierten en una de las figuras internacionales a seguir durante la semana de competencia en Gualeguaychú.