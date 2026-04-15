Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, declaró este miércoles en Comodoro Py que desconoce los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito.

Según aseguró, quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron su hijastro Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la acreedora del otro 50%.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Sbabo aclaró que el dinero que usó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo. También dijo que percibe $350.000 de jubilación.

La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni.

Claudia Sbabo llegó a Comodoro Py minutos después de las 7, acompañada de un hombre que la escoltó hasta la Fiscalía Federal Nro. 11. Salió de los tribunales de Retiro cuatro horas más tarde, resguardada por agentes de la Policía Federal Argentina.

Viegas y Sbabo fueron las propietarias del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, en el que hoy viven el ministro coordinador y su familia. Se lo vendieron en noviembre de 2025 a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el compromiso de pagar otros 200.000 dólares -el 87% del total- a un año, sin intereses.

Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano, en tanto, son socios en la constructora TJS Group y otros emprendimientos de desarrollo urbano.

Feijoo está citado a declarar como testigo el 22 de abril. Según reveló Infobae, fue él quien pagó la seña y gestionó la compra anterior del departamento de Caballito, que inicialmente se publicó a la venta a USD 340.000 y terminó por adquirirse a casi la mitad de ese precio.

Feijoo fue a ver a Adorni a Casa Rosada el 22 de octubre de 2025 -así consta en los registros oficiales-, un mes antes de venderle el semipiso de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, ubicado en el primer piso del edificio.

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana Adriana Nechevenko en diálogo con Infobae, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

Así como tiene que devolverle 100.000 dólares a cada jubilada en noviembre de este año, ese mismo mes el jefe de Gabinete asumió el compromiso de reintegrar otros 70.000 dólares que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes declararon el lunes en Comodoro Py.

Ellas son las prestamistas que, a cambio de una hipoteca sobre su departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, le entregaron 100.000 dólares a devolver en dos años, con un interés anual del 11%.

Los intereses se fueron devengando mensualmente con cuotas que empezaron en 900 dólares, y ahora se redujeron a mensualidades de 600 dólares luego de que el jefe de Gabinete cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares, según se desprende de la declaración testimonial de las agentes prestamistas.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes.