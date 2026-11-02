Hay historias que ocurren todos los días a nuestro alrededor y que muchas veces no vemos. Son las de esos profesionales que, tras largas horas de guardia, decisiones al límite entre la vida y la muerte, deciden cambiar el estetoscopio por las zapatillas, la raqueta o la camiseta para calzarse otra medalla: la de la amistad y el deporte.

Del 26 al 31 de octubre, la ciudad de Federación se convirtió en el epicentro de las Olimpiadas Médicas Nacionales. Hasta allí viajó una delegación de profesionales locales como representantes de la provincia, no solo para competir, sino para regalarse un respiro, un espacio de encuentro y, sobre todo, para demostrar que detrás de cada médico hay una persona que siente, se ríe, se esfuerza y busca el bienestar integral a través del movimiento.

Para quienes ejercen la medicina, el estrés y el desgaste diario son moneda corriente. Cuidar de los demás es una vocación hermosa, pero exigente. Por eso, estas jornadas en Federación tuvieron un sabor especial. No se trató solamente de medallas o podios, sino de sanar el alma compartiendo risas, anécdotas y abrazos fuera del ámbito hospitalario. Es un recordatorio hermoso para todos nosotros como comunidad: quienes nos cuidan también necesitan cuidarse, conectar y disfrutar.

El regreso a nuestra ciudad llega con el pecho inflado de orgullo. No solo por los logros deportivos conseguidos —que reflejan disciplina, talento y compañerismo—, sino por la certeza de que este grupo de profesionales dejó muy en alto el nombre de nuestra comunidad, demostrando que el compañerismo y la buena energía son el mejor remedio contra el desgaste cotidiano.



Delegación participante

Apesteguia, Mariano

Astrada, Daniel

Bossi, Enzo

Bianchi, Facundo

Beorda, José Luis

Boari, Juan

Bogliacino, Sebastián

Bourlot, Diego

Carraza, Ariel

Castell, Cristian

Chiapino, Benjamin

Dalcol, Pablo

Diaz, Lucio

Erben, Aldo

Escalada, Guillermo

Fernández, Baltazar

Funes, Martín

Gómez , Iván

Méndez, Martín

Montiel, Jorge

Morandeira, Juan

Ramello, Franco

Rébora, Simón

Romero, Arturo

Ruiz Díaz, Adolfo

Parkinson, Marcos

Pérez Núñez, Hernán

Piaggio, Martín Esteban

Piaggio, Fernando

Piaggio, Martín Roberto

Sobarzo, Martín

Sobredo, Agustín

Zamora, Martín

Logros y menciones conseguidas

Medalla plata 5.000 mts (Franco Ramello)

Medalla Bronce Pesca (Arturo Romero)

Medalla Oro natación 4 estilos +40 (Adolfo Ruíz Díaz)

Medalla Oro Ajedrez (Martín Esteban Piaggio) y Bronce Ajedrez (Diego Bourlot)

Medalla Oro Pádel +40 (Fernando Piaggio y Martín Roberto Piaggio)

Medalla Bronce Pádel +48 (Martín Sobarzo y Enzo Bossi)

Copa de oro Básquet

Copa de plata Futbol +40