Una delegación de profesionales de Gualeguaychú participó en las Olimpiadas Médicas Nacionales
Hay historias que ocurren todos los días a nuestro alrededor y que muchas veces no vemos. Son las de esos profesionales que, tras largas horas de guardia, decisiones al límite entre la vida y la muerte, deciden cambiar el estetoscopio por las zapatillas, la raqueta o la camiseta para calzarse otra medalla: la de la amistad y el deporte.
Del 26 al 31 de octubre, la ciudad de Federación se convirtió en el epicentro de las Olimpiadas Médicas Nacionales. Hasta allí viajó una delegación de profesionales locales como representantes de la provincia, no solo para competir, sino para regalarse un respiro, un espacio de encuentro y, sobre todo, para demostrar que detrás de cada médico hay una persona que siente, se ríe, se esfuerza y busca el bienestar integral a través del movimiento.
Para quienes ejercen la medicina, el estrés y el desgaste diario son moneda corriente. Cuidar de los demás es una vocación hermosa, pero exigente. Por eso, estas jornadas en Federación tuvieron un sabor especial. No se trató solamente de medallas o podios, sino de sanar el alma compartiendo risas, anécdotas y abrazos fuera del ámbito hospitalario. Es un recordatorio hermoso para todos nosotros como comunidad: quienes nos cuidan también necesitan cuidarse, conectar y disfrutar.
El regreso a nuestra ciudad llega con el pecho inflado de orgullo. No solo por los logros deportivos conseguidos —que reflejan disciplina, talento y compañerismo—, sino por la certeza de que este grupo de profesionales dejó muy en alto el nombre de nuestra comunidad, demostrando que el compañerismo y la buena energía son el mejor remedio contra el desgaste cotidiano.
Delegación participante
Apesteguia, Mariano
Astrada, Daniel
Bossi, Enzo
Bianchi, Facundo
Beorda, José Luis
Boari, Juan
Bogliacino, Sebastián
Bourlot, Diego
Carraza, Ariel
Castell, Cristian
Chiapino, Benjamin
Dalcol, Pablo
Diaz, Lucio
Erben, Aldo
Escalada, Guillermo
Fernández, Baltazar
Funes, Martín
Gómez , Iván
Méndez, Martín
Montiel, Jorge
Morandeira, Juan
Ramello, Franco
Rébora, Simón
Romero, Arturo
Ruiz Díaz, Adolfo
Parkinson, Marcos
Pérez Núñez, Hernán
Piaggio, Martín Esteban
Piaggio, Fernando
Piaggio, Martín Roberto
Sobarzo, Martín
Sobredo, Agustín
Zamora, Martín
Logros y menciones conseguidas
Medalla plata 5.000 mts (Franco Ramello)
Medalla Bronce Pesca (Arturo Romero)
Medalla Oro natación 4 estilos +40 (Adolfo Ruíz Díaz)
Medalla Oro Ajedrez (Martín Esteban Piaggio) y Bronce Ajedrez (Diego Bourlot)
Medalla Oro Pádel +40 (Fernando Piaggio y Martín Roberto Piaggio)
Medalla Bronce Pádel +48 (Martín Sobarzo y Enzo Bossi)
Copa de oro Básquet
Copa de plata Futbol +40