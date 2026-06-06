Deportistas locales formaron parte el pasado viernes de un encuentro de deporte adaptado que se desarrolló en la ciudad de Gualeguay, con la participación de más de 600 personas entre atletas y acompañantes.

La delegación local estuvo integrada por representantes del Centro de Educación Física N° 6, el club Juventud Unida y la ONG Ateneo Inclusión, quienes asistieron junto a un cuerpo técnico conformado por profesionales de las distintas instituciones y con el acompañamiento logístico del municipio para el traslado.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Educación Física N° 2 de Gualeguay y fue organizada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), con el acompañamiento de la Municipalidad local. Durante la jornada se desarrollaron competencias y actividades en diversas disciplinas, entre ellas atletismo, fútbol masculino y femenino, natación, vóleibol sentado, básquet adaptado, boccia y tenis de mesa, además de estaciones recreativas.

En cuanto a la participación de los equipos, los deportistas del CEF N° 6 intervinieron en fútbol, atletismo e iniciación deportiva, mientras que los representantes de Juventud Unida lo hicieron en básquet adaptado. Por su parte, la ONG Ateneo Inclusión aportó cuatro nadadores a las pruebas de natación.

El cuerpo técnico estuvo integrado por Daiana González, Franco Betancor, Cintia Almaraz, Gustavo Taboada, Valentina Rivera, Facundo Dalcol, Manuel Marsili y Gabriel Larrumbe.

Según se informó, la próxima instancia será un encuentro local que se llevará a cabo en las instalaciones del club Juventud Unida.