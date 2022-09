Los atletas olímpicos de todo el mundo realizan un gran sacrificio para poder destacarse en deportes que no son profesionales. Cuando no tienen apoyo de organismos de sus países, necesitan constantemente de la ayuda de sponsors que financies sus viajes y las inscripciones a los torneos más importantes. Pero, en los últimos años una plataforma de contenido erótico ha resultado ser una herramienta de ayuda para muchos de ellos.

En este caso, la esquiadora Elise Christie se ha sumado a esta red social a través de la cual gana dinero por la cantidad de suscriptores que pagan por ver sus fotos y videos. La patinadora británica, ganadora de 10 medallas a nivel europeo, se ha puesto como objetivo llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y para eso ha incursionado en este mundo virtual.

Aparentemente su idea se materializó después de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram en la que preguntó a sus miles de seguidores: “¿Cuántos suscriptores para una foto de patinaje en topless?”. En la historia, adjuntó un link a OnlyFans y fueron tantos los que se anotaron que ahora ve posible el financiamiento de su carrera para los próximos años.

La esquiadora de 32 años ya ha participado de tres Juegos Olímpicos de Invierno, pero nunca ganó una medalla. Además, una lesión la apartó de Beijing 2022 e incluso meses después anunció su retiro. Pero ahora todo cambió.

Elise Christie cobra 111 dólares la suscripción

En mayo de este año, en diálogo con el sitio británico The Sun contó que estaba colaborando en una pizzería de su familia para pagar sus gastos e incluso que había vendido su casa y planeaba mudarse a otro país para iniciar una preparación que culmine con un gran regreso a las pistas.

“Siento que todavía podría ganar una medalla en cuatro años. Necesito averiguar cómo. He necesitado este descanso. Ver estos Juegos de Beijing ha despertado algo dentro de mí. La gente en Twitter ha dicho que es aburrido sin mí, lo cual es realmente dulce. Seguiré patinando para Gran Bretaña, pero entrenaré en otro lugar y me concentraré solo en las distancias de sprint. No será fácil. No tengo la espalda para eso en este momento”, comentó a principios de año en una entrevista a la BBC.

Ahora, gracias a su página de OnlyFans la deportista inglesa parece haber conseguido el financiamiento necesario para entrenar lo más duro posible y competir en los mejores torneos del mundo para conseguir un boleto a los Juegos de 2026 que se celebrarán en las ciudades italianas de Milán y Cortina.