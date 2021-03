Una diputada entrerriana admitió haber recibido la vacuna contra el Covid

La legisladora, exintendenta de San José de Feliciano, admitió haberse vacunado en enero durante una entrevista que mantuvo con Radio Costa Paraná.

Cuando tuvo que explicar cómo fue que recibió esa dosis, explicó que desde el Hospital “Francisco Ramírez” de Feliciano la llamaron para inocularla porque de otro modo esa partida sería tirada a la basura.

La confesión y justificación de la legisladora

Silvina Moreno: -Yo seguí los lineamientos que fueron informados por los equipos de salud local.

Periodista: -¿Y eso qué significa?

-Eso significa que yo seguí esos lineamientos.

-¿Pero usted se vacunó o no?

-Mirá, yo, te digo, sinceramente: a mí me llamaron un día determinado, porque yo soy de riesgo, y siempre me puse, desde los 5 años, la vacuna del neumococo, que es para la neumonía , porque tuve dos veces neumonía y (la vacuna) de la gripe, todos los años. Entonces, estoy en una lista de personal de riesgo. Entonces, en un determinado… no me acuerdo el día, no te puedo decir.. hacia la 1 de la tarde, me llamaron (desde el Hospital de Feliciano) que había un sobrante (de la vacuna), que si yo no lo usaba, lo tiraban.

-¿Eso fue en enero?

-Sí, sí. Fue en enero. Pero no me acuerdo bien la fecha porque estoy en mi oficina en este momento.

-¿Quién la llamó?

-Un personal del hospital.

-¿Y la llamó porque sabía que usted es grupo de riesgo?

-Sí, siempre me vacunan y saben que soy de riesgo.

-¿Pero usted no es mayor de 70 años?

.No, no, no. Soy esencial y soy de riesgo. Yo constantemente, y en plena pandemia, he venido a Paraná para hacer las gestiones tanto para el hospital como para otras instituciones.

-¿En el hospital de Feliciano le dijeron a usted que se había vacunado todo el mundo y que si usted quería vacunarse, como sabían que era de riesgo, la vacunaban, porque si no esa dosis la tiraban?

-Exactamente, sí. Y tenían una lista que no habían concurrido y que les sobraba esas dosis.

-¿Eso lo manejaba el director del hospital?

-No exactamente. No fue el director del hospital el que me contactó a mí. Pero yo no voy a dar más detalles.

La carta del Intendente

La existencia de personas que se habrían vacunado contra el coronavirus salteándose varias fases, y dejando personas de riesgo en el camino, había estallado a principios de febrero, cuando el intendente de Feliciano, Damián Arévalo (PJ) elevó una carta al Ministerio de Salud.

“Esto habría sucedido en el hospital local y como presidente municipal y principalmente como coordinador del comité de crisis, he solicitado la intervención de las Redes Integrales de Salud de la provincia (se refiere al área que dirige Marcos Bachetti, Subsecretaría de Redes Integradas de Salud) y el Ministerio de Salud para que investigue si hubo alguna deficiencia, algún error, anormalidad o ilegalidad cuando se estuvo vacunando en esta primera etapa. También he solicitado un listado de quiénes han sido vacunados en San José de Feliciano y los motivos de la vacunación para el encuadre de acuerdo a los protocolos pertinentes”, dijo Arévalo entonces.

(Fuente: Radio Costa Paraná - El Entre Ríos)