Los extranjeros conocen a Argentina por los talentos que se han formado en el país. Diego Armando Maradona, Emanuel Ginóbili, Juan Manuel Fangio, Guillermo Vilas y Lionel Messi, entre otros. Tal y como es de público conocimiento, el último es reconocido a nivel mundial no solo por su inexplicable talento, sino también por la humildad y el respeto con el que siempre se manejó frente a la sociedad.

Al parecer, el único país en el mundo que no está contento con el mejor futbolista de la historia es México. Si bien al parecer pasan más tiempo mirando el Chavo que actualizando sus noticias deportivas, incluso quienes deben hacerse cargo de la población del país, se recomienda que les brinden un curso intensivo para aprender a detectar las fake news y tener coherencia a la hora de ver imágenes que representan noticias.

Puede interesarte

Hace menos de dos semanas, tras el triunfo de Argentina-México, se viralizó un video en las redes sociales, en donde se ve al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni festejar en el vestuario, en el cual aparece Messi "pisando una remera" del país nativo de Belinda. La realidad de esas imágenes, es que lo que se ve es a un jugador desvistiéndose y enredándose el pie con algo que estaba tirado en el piso. Pero claro, ¿qué mejor que evadir los problemas reales como el narcotráfico y la pobreza del país de centro américa con asuntos secundarios?

María Clemente García Moreno es una diputada mexicana que presentó un proyecto de ley a través, en el que propone y exige declarar a Lionel como persona no grata por todo lo mencionado anteriormente. Por lo visto la señora no solo no vio correctamente el video, sino que no se enteró que hasta la persona que lo expuso, es decir el boxeador Canelo Álvarez, también salió a pedir disculpas cual perro arrepentido tras darse cuenta que el error había sido de él, y que definitivamente el deportista no lo había hecho a propósito.

Puede interesarte

Por suerte en el país al que Estados Unidos discrimina por el simple hecho de existir, tiene personalidades importantes que los representan y pueden salir a bancarla. Como por ejemplo Luis Miguel, Cristian y Verónica Castro y Thalía. ¡Ah no, el Sol de México los engaño durante años y es Puertoriqueño! De Cristina, Verónica y Thalía respetos.

Puede interesarte

"La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccitini, en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México durante la realización de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) el día sábado 26 de noviembre del 2022", expresó García Moreno en su relato.

"Ahí vi que salió... Creo que fue un malentendido. El que me conoce sabe que nunca le faltó el respeto a nadie. Es parte de un vestuario. No tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie. Quedó ahí, no pasa nada", relató Messi cuando le consultaron sobre los dichos del boxeador en su momento. Aún no hizo declaraciones sobre este paupérrimo "proyecto", pero de seguro actuará con la altura que lo caracteriza. Y no precisamente la física.