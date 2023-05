Cuando circulaba en su auto por el departamento Tunuyán, en la provincia de Mendoza, la diputada provincial Flavia Dalmau fue detenida por oficiales que realizaban un control de tránsito y se quedó sin su vehículo. Es que la legisladora dio positivo en el test de alcoholemia que le realizaron. “Se me complicó la vida por un asado”, reflexionó después de este hecho que aconteció el jueves, pero que trascendió el fin de semana.

De acuerdo a lo que informaron en Diario Uno de esa provincia cuyana, Dalmau -del riñón de la Unión Cívica Radical (UCR) y que potencia la candidatura a gobernador de Alfredo Cornejo- había participado de actividades de campaña el miércoles. Luego, cuando circulaba por ruta 82 y Delgado, en Tunuyán, durante la madrugada del jueves, la frenaron para realizarle el control correspondiente.

Fue ahí que le hicieron un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo, con 0,83 gramos por litro de alcohol en sangre, que supera el permitido en Mendoza, de 0,50. Entonces, las autoridades decidieron secuestrarle el Ford Focus en el que se trasladaba y la licencia de conducir, como así también le ordenaron el pago de una multa de más de 160 mil pesos.

Tras la infracción, la legisladora dio sus argumentos a Diario Uno sobre lo que le pasó. “Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio”, justificó.

Dijo también que en el encuentro eran cinco personas y que tenían “para el asado” una botella de vino. “Una de nosotros no tomó alcohol. O sea que tomamos la botella entre cuatro personas”, deslizó.

Y fue en ese momento que planteó no haberse dado cuenta la cantidad de alcohol que bebió. “Jamás pensé que hubiera tomado de más. Cuando salimos en nuestros autos en fila, porque ya nos volvíamos cada uno a su casa, me frenaron en el control y me encontré con que daba positivo”, se acordó, a la vez que marcó que cuando le retiraron su vehículo, fue una de sus amigas la que la esperó y luego la llevó hasta su casa.

“La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela. Me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado”, consideró.

Ley de alcohol cero

En tanto, en este marco, dentro del Congreso de la Nación un grupo de legisladores pretenden que se apruebe la ley de alcohol cero al volante, que cuenta con el apoyo de los familiares de víctimas de tránsito y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Pero una fuerte oposición a esa iniciativa llega desde Mendoza, donde los representantes que responden al Ejecutivo, en alianza con los bodegueros, pretenden rechazar este proyecto, bajo una idea de defensa de la vitivinicultura.

Este proyecto ya fue aprobado el 24 de noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados y ahora debe tratarse en el Senado. El último intento fue justamente en la última sesión, que se suspendió por la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.