La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine le dio un cachetazo a una mujer, luego de que ésta última la insultadara y escupiera en la cara, en el centro de la ciudad de Rosario, en el marco de la visita oficial por el Día de la Bandera, en la provincia de Santa Fe.

El cruce se produjo en la intersección de las calles Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera. La ciudadana, que circulaba en bicicleta, interceptó a la legisladora libertria y arrojó insultos desde lejos: "facha de mierda", "puta" y "yegua".

El conflicto escaló hasta la agresión física cuando la mujer se acercó directamente al rostro de Lemoine y la escupió. Ante ese hecho, la diputada reaccionó con un cachetazo en la cabeza y le gritó: "¿Cómo me vas a escupir, hija de puta?”.

El suceso fue grabado por su compañera de banca, la diputada María Celeste Ponce, desde su propio celular, quien acompañaba a Lemoine en la recorrida.

Posteriormente, Lemoine hizo un descargo en su cuenta oficial de la red social X y sostuvo que la agresión verbal y el intento de amedrentarla resultaron peores que el propio escupitajo: "Que les quede claro, no les tengo miedo, les tengo asco", concluyó.

Fuente: NA