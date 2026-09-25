Una discusión entre dos mujeres en plena 25 de mayo terminó con una detención
En horas de la madrugada del viernes, personal policial intervino en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Alem, a raíz de un conflicto entre dos mujeres.
En una primera intervención, efectivos comisionados junto a personal de la Seccion Motorizada, procedieron a identificar la situación y solicitaron a ambas involucradas que se retiraran del lugar, accediendo al requerimiento. No obstante, una de ellas, profirió insultos hacia el personal policial.
Minutos más tarde, y tras un nuevo requerimiento de personal policial, los efectivos regresaron al mismo sector, donde una de las mujeres se encontraba nuevamente ocasionando molestias a las personas presentes.
Al advertir la presencia policial, la femenina adoptó una actitud agresiva e intentó agredir físicamente a los funcionarios actuantes.
Informado de lo sucedido, el Fiscal de turno dispuso la aprehensión de la mujer, de 35 años, por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, medida que fue cumplimentada por el personal interviniente.