EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD
Una discusión por celos terminó con un detenido por violencia de género
El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la zona de Boulevard De María y Tula Costa. La víctima aseguró que su pareja la agredió y que un amigo intervino para defenderla.
Un hombre fue detenido este jueves por la mañana luego de un episodio de violencia de género ocurrido en inmediaciones de Boulevard De María y Tula Costa.
El hecho fue advertido alrededor de las 6:30, cuando personal de la Comisaría Novena llegó al lugar y encontró a un hombre tendido en el suelo. A pocos metros se encontraba una mujer de 29 años junto a otro masculino.
Según manifestó la joven a los efectivos, el hombre que estaba en el piso era su pareja y momentos antes la habría agredido físicamente. Además, indicó que el otro hombre presente era un amigo que intervino para defenderla durante el conflicto.
Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía de Género, que dispuso la detención preventiva del acusado, además de la recepción formal de la denuncia a la víctima y la toma de declaración testimonial al amigo que se encontraba en el lugar.
De acuerdo a las primeras manifestaciones, el conflicto se habría originado por una situación de celos. Los tres involucrados presentaban lesiones. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Género.