Un hombre fue detenido este jueves por la mañana luego de un episodio de violencia de género ocurrido en inmediaciones de Boulevard De María y Tula Costa.

El hecho fue advertido alrededor de las 6:30, cuando personal de la Comisaría Novena llegó al lugar y encontró a un hombre tendido en el suelo. A pocos metros se encontraba una mujer de 29 años junto a otro masculino.

Según manifestó la joven a los efectivos, el hombre que estaba en el piso era su pareja y momentos antes la habría agredido físicamente. Además, indicó que el otro hombre presente era un amigo que intervino para defenderla durante el conflicto.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía de Género, que dispuso la detención preventiva del acusado, además de la recepción formal de la denuncia a la víctima y la toma de declaración testimonial al amigo que se encontraba en el lugar.

De acuerdo a las primeras manifestaciones, el conflicto se habría originado por una situación de celos. Los tres involucrados presentaban lesiones. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Género.