La Semana de la Moda, mejor conocida como la “Fashion Week”, su nombre en inglés, es una de las vidrieras más importantes para el diseño nacional. Todos los años, diseñadores emergentes de distintos puntos del país son convocados para mostrar sus colecciones y posicionar a sus provincias en el mapa del diseño argentino.

En esta ocasión, Antonella Guidoni es una de las entrerrianas que visibilizará el potencial creativo que tiene la provincia, y más específicamente, de Gualeguaychú, su ciudad de origen y el lugar que la formó.

La joven diseñadora estudió en el Instituto Superior de Arte (ISA) que funciona en el edificio de la Escuela Domingo Matheu, donde se recibió de Diseñadora y Productora de Indumentaria. Luego, se especializó en asesoramiento de imagen en la Escuela Argentina de Moda, e hizo varios cursos de perfeccionamiento en alta costura, campo en el que se desarrolla.

Antonella contó a Ahora ElDía que el espacio donde comenzó a “foguearse” fue el Carnaval del País: “Mi primera salida laboral fue en la comparsa Papelitos. Después trabajé para una diseñadora de alta costura que se llama Natalia, y ahora me largué sola. Realizo vestidos a medida, son piezas exclusivas, con terminaciones de alta costura y materiales de gran calidad”.

Sobre la convocatoria para formar parte de la Semana de la Moda, la joven diseñadora expresó que “cuando me llamaron de producción, me temblaba la mano de la emoción que tenía, no lo podía creer. Es re importante para mí, y creo que para la ciudad también. Estoy súper contenta y emocionada, siento una mezcla de emociones. También estoy ansiosa, trabajando a full, durmiendo cuatro horas por día, porque tengo que llegar al lunes”.

Antonella presentará su colección de invierno 2026 de alta costura bajo el nombre de “7 leyes”. Según explicó, las 10 pasadas, que están compuestas por 14 prendas, están inspiradas en las siete leyes universales, “que hacen referencia a principios herméticos que rigen nuestra realidad. Es un concepto muy abstracto y subjetivo, así que puede tener miles de interpretaciones, pero yo le voy a poner mi impronta, y voy a expresarlo en los vestidos”.

A pesar de que la alta costura muchas veces suele tomarse licencias de extravagancia, Antonella aclaró que su colección tendrá una impronta más comercial: “La idea es que sea algo que se pueda vender, que se pueda usar”.

A lo largo de la pasada, el público va a poder encontrar en la colección “7 leyes”, vestidos de alfombra roja, de fiesta, de quinceañera, de novia, y sastrería.

“Para mí no es sólo hacer ropa y vestidos a medida, es crear arte, plasmar tus ideas en un diseño, en piezas exclusivas. La moda comunica. Hoy en día como diseñadora, no me imagino haciendo otra cosa que no sea relacionada a la moda y a la alta costura porque es algo que me apasiona. La moda comunica y cuando hacemos algo, está bueno darle un por qué, un significado. La indumentaria es nuestra segunda piel, habla por nosotros, es comunicación no verbal. Y en este caso, la colección es muy personal porque la temática son mis creencias”, manifestó la joven gualeguaychuense sobre el motor que la inspira a crear.

En torno al proceso para confeccionar las piezas, reveló que “hago todo sola, no tercerizo nada. Ahora sí estoy recibiendo un poco de ayuda porque me avisaron sólo con tres semanas de anticipación para prepararme. Tuve que crear 10 pasadas en menos de un mes, estoy trabajando en el último diseño. Ni bien me llamaron conseguí proveedores, tenía algunas telas, y la idea de la colección la tenía hace años, me decía a mí misma que algún día la iba a hacer, y llegó la oportunidad para concretarlo”.

Como diseñadora, Antonella sostuvo que “Gualeguaychú tiene mucho potencial para proyectarse en el mundo del diseño, tiene mucha gente con mucho talento y estaría bueno que hubiera más apoyo local”.

Guidoni enfatizó la importancia de que las personas conozcan a quiénes confeccionan su ropa: “hay mucha producción donde se vulneran derechos humanos y laborales en la industria textil, entonces, el hecho de hacer vestidos a medida y conocer quién es tu modista o diseñadora está bueno, porque sabes de dónde viene la ropa. Y en cuestión de sostenibilidad, creo que la alta costura es uno de los rubros más sostenibles”.

En la actualidad, Antonella concentra la mayor parte de su clientela en Gualeguaychú, pero aspira a hacer lo mismo en Buenos Aires, ciudad en el que actualmente reside y estudia. “Esta es una oportunidad súper importante porque siento que me va a servir para crecer profesionalmente acá, y va a catapultar mis diseños para que más personas los conozcan”, concluyó.