Antonella Guidoni debutó como diseñadora emergente este lunes en la Semana de la Moda de Buenos Aires. Junto a una chica de Nogoyá, representó a Entre Ríos en la pasarela de Alta Costura.

La gualeguaychuense presentó su colección 2026 “7 leyes” e impresionó por el nivel de sus diseño. Sobre la experiencia contó a Ahora ElDía que “el evento estuvo espectacular, desde que pasamos las puertas del Palacio Libertad hasta el final. La organización fue súper prolija y minuciosa, estaban en cada detalle y preparados para que todo salga bien. Había mucha gente colaborando, directores, asesores, asistentes, maquilladores, peinadores, cocineros. Las modelos estuvieron impecables, algunas eran de Entre Ríos y todos súper buena onda, hicieron que sea muy disfrutable”.

Antonella aseguró que “fue un placer haber participado de este evento tan grande que incentiva el diseño de autor, visibiliza talentos de todo el país y fomenta la industria de la indumentaria. Me motiva a seguir realizándome en el rubro, cada vez aprendiendo más y perfeccionándome. Fue el debut de mis diseños en pasarela y el primer desfile de muchos”.

Puede interesarte

En la actualidad, la joven diseñadora se encuentra estudiando en Buenos Aires, pero mantiene su clientela en Gualeguaychú y espera poder llevar su arte a otras partes del país.