“En las Escuelas, los protocolos que estableció el gobierno los respetamos y hacemos cumplir, a pesar de que estamos en abril y aun no nos han enviado las partidas para comprar elementos de limpieza en todo lo que va de 2021”, denunció la docente en una publicación realizada en su perfil de la red social Facebook y que luego fue replicada por cuenta Docentes Entrerrianos.

“En nuestro caso, gracias a los concejales del partido vecinal Frente de Todos, que nos donaron insumos, podemos limpiar y desinfectar los espacios que utilizamos. Y a la Municipalidad de Urdinarrain nos donó barbijos y dispensers para sanitizar las manos”, reconoció.

También informó que “el Estado no ha dispuesto que seamos vacunados aún” y que tampoco “nos ha suministrado dispositivos tecnológicos para cubrir todas las clases virtuales que tenemos que dar a alumnos de riesgo y cursos aislados preventivamente. Porque tenemos cursos y personal aislados. Sí, como muchos otros también tienen”.

Esos cursos y personal ¿se contagiaron en nuestro establecimiento? En nuestro caso, no. Pero en otros establecimientos sí. Porque los espacios son tan reducidos que el distanciamiento no logra cumplirse, porque, como ya dije, no se cuenta con partidas en 2021 para compra de insumos de limpieza”, sostuvo finalmente.