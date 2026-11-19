La desaprobación del gobierno de Javier Milei alcanza el 62%, mientras que el 34% respalda su gestión, en un escenario marcado por las dificultades económicas de los hogares y con un empate técnico entre La Libertad Avanza y el peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Así lo indica una encuesta de la Universidad de San Andrés, elaborada por su Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) entre el 4 y el 12 de noviembre sobre 1.003 casos, que reveló además que el 69% está insatisfecho con la marcha general del país y solo el 28% se muestra satisfecho.

En su análisis, los investigadores advirtieron que "los bajos niveles de satisfacción con la marcha general de las cosas son ya un dato permanente de la política argentina".

La evaluación presidencial se mantiene prácticamente sin cambios respecto del mes anterior y, según el informe, Milei "se encuentra en una situación similar a la del expresidente Mauricio Macri cursando el mismo período de su mandato".

Sin embargo, el respaldo presenta diferencias importantes: alcanza el 41% entre los hombres y cae al 27% entre las mujeres.

Uno de los datos más preocupantes del estudio es que el 38% de los encuestados asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales: el 20% debe utilizar ahorros o recortar consumos y otro 18% necesita endeudarse. En tanto, el 41% llega justo a fin de mes y solamente el 17% tiene capacidad de ahorro.

La percepción sobre la economía también muestra un deterioro: la satisfacción con la política económica cayó tres puntos, del 29% al 26%, mientras que el 59% considera que la situación del país empeoró respecto del año pasado.

Los investigadores señalaron que "la retrospección es negativa en todos los segmentos, con excepción de los votantes propios del oficialismo".

En ese contexto, las principales preocupaciones son la falta de trabajo (41%), los bajos salarios (36%), la corrupción (32%) y la pobreza (29%). El informe identifica un "cuadro firme de preocupaciones" en el que la agenda social y laboral ocupa un lugar central, por encima de la inflación, mencionada por el 18%.

Empate técnico para las elecciones de 2027

En materia electoral, el peronismo encabeza la intención de voto con el 25%, seguido por La Libertad Avanza con el 24%, una diferencia de apenas un punto porcentual. El Frente de Izquierda y el PRO registran un 4% cada uno, mientras que una proporción importante de los consultados todavía no definió su voto.

El estudio destaca que "se sostiene el empate técnico: Peronismo 25% vs. La Libertad Avanza 24%", pero advierte diferencias en la fidelidad de los electorados: el peronismo conserva al 74% de quienes votaron a Sergio Massa en 2023, mientras que LLA retiene al 58% de los votantes de Milei en primera vuelta y al 42% de los que acompañaron a Patricia Bullrich.

Otro dato significativo es el cambio generacional en el respaldo al Gobierno: los mayores de 60 años se convirtieron en el grupo con mayor aprobación, con el 42%, mientras que entre los jóvenes de la Generación Z el apoyo cayó nueve puntos y se ubicó en el 30%.

Pese al predominio de las evaluaciones negativas, algunas iniciativas oficiales consiguen niveles importantes de aceptación.

El 60% está de acuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el 58% respalda el arancelamiento universitario para extranjeros y el 49% apoya la suspensión o derogación de las PASO, frente al 36% que rechaza esta última medida.

Finalmente, las expectativas tampoco muestran una recuperación: apenas el 25% cree que el país mejorará durante el próximo año, mientras que el 41% considera que empeorará.

El informe destaca una "disminución de 4 puntos porcentuales en la expectativa de que el país mejorará el próximo año", otro indicador de las dificultades que enfrenta el oficialismo para recuperar la confianza de la población.

Fuente: Noticias Argentinas