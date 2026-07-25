Una mujer fue detenida durante un allanamiento realizado en Rosario del Tala en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico. Le encontraron más de medio kilo de marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del jueves 24 de julio y estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de Rosario del Tala, con la colaboración del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Tala.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron 509,8 gramos de flores de cannabis sativa (marihuana), además de desojos y tallos de la misma especie, $405.000 en efectivo, una balanza de precisión y un teléfono celular, elementos considerados de interés para la investigación.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, a cargo de la jueza Silvina G. Cabrera, con intervención de la Unidad Fiscal encabezada por la fiscal Laila Taleb.

Desde la Policía indicaron que el procedimiento fue el resultado de una investigación desarrollada por la División Drogas Peligrosas de Rosario del Tala en el marco de las acciones para combatir el narcomenudeo en la provincia.

Fuente: Ahora