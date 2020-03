Esta semana, el joven estaría frente a una audiencia y el miedo de Rocío es que lo dejen libre y su vida vuelva a correr peligro, junto a la de sus pequeños hijos de seis y un año de edad.

La víctima contó que las denuncias contra este sujeto comenzaron hace un mes y al día de la fecha acumuló entre seis y siete más. La primera denuncia fue por violencia de género y las demás por amenazas de muerte hacia ella y su familia.

La joven contó que tanto el personal policial como la fiscalía local están al tanto de todas las situaciones y el caso, pero que las medidas y los pasos son lentas.

Sobre los hostigamientos que estuvo recibiendo, manifestó: "me rompieron vidrios de la casa en la que yo vivo sola con mis hijos, me rayaron con aerosol la fachada de mi casa y el capot de mi auto, todas las noches me mandaba mensajes diciéndome que sabía que yo estaba sola y que me iban a matar a mis nenes y mi. Todo este mes viví esto".

Dijo que me iba a matar a mis nenes y a mi

Además, Rocío pidió en Fiscalía custodia policial personal pero no se la concedieron y ante la desesperación de no saber dónde más pedir ayuda se dirigió a la delegación de Chajarí de la Policía Federal Argentina.

Botón antipánico

Hace unas semanas la joven tiene en su poder un botón antipánico en su celular. El pasado domingo, 8 de marzo, lo activó.

Sobre dicha situación, narró: "lo activé en dos oportunidades. El domingo él se metió en mi casa, toqué el botón y en segundos abrí la puerta y estaba la policía. La policía siempre fue efectiva, no tengo nada para decir, son los que más o menos me cuidan. Si en la justicia no hay nada formal ellos tampoco pueden estar en mi casa cuidándome".

Y continuó: "el domingo fue a mi casa, me agarró con un cuchillo y creo que estaba decidido a todo. Estábamos mi mama, él y yo, justo llegó la policía y nos salvamos".

Miedo

El temor de Rocío es que su ex pareja quedé en libertad y atente contra ella y sus hijos. En ese contexto, contó que este mes ya ha estado preso, también por violar la restricción, y al otro día quedó en libertad.

Expresó que la jueza del caso es Susana Pertus, quien está frente al Juzgado de Garantías de Chajarí.

Para finalizar, aclaró que la Policía de Entre Ríos y el fiscal a cargo del caso siempre la han atendido bien y trataron de ayudarla. Mientras tanto, el miedo de Rocío es constante. (Chajarí al día)

Línea de atención a víctimas de violencia de género: 144