La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N.º 17 "Héroes de Malvinas" de la ciudad de Gualeguaychú marcó un precedente pedagógico e institucional al realizar una transmisión en directo a través de su canal oficial de YouTube Héroes en el Aire con personal destinado en una base de la Antártida Argentina.

"La iniciativa permitió a los estudiantes, docentes y vecinos conectarse en tiempo real para conocer de cerca cómo se desarrolla la vida y el trabajo en el continente blanco", informó la rectora de la institución, Verónica Delfina Miranda.

El proyecto fue impulsado por la profesora Lara Magalí Tommasi junto a la estudiante de tercer año Zoe Doello, cuyo padre se encuentra cumpliendo funciones en la Antártida. "La jornada contó con la conducción y locución del alumno Mateo Braun, también de tercer año, y la asistencia técnica de Eduardo y Jorge, quienes aportaron equipamiento propio para posibilitar el enlace audiovisual sin inconvenientes", agradeció Miranda.

Profesora Lara Tommasi, Zoe Doello (estudiante, su papá está en Antártida) y Mateo Braun nuestro locutor estudiante de 3er año

Esta propuesta pedagógica de innovación tecnológica contó con el respaldo institucional de la supervisora Lorena y de la Directora Departamental de Escuelas, Marta Marta Irazabal de Lando, quienes aprobaron la planificación desde el inicio del ciclo lectivo.

"Durante la emisión, los integrantes de la base mostraron las instalaciones, explicaron sus tareas cotidianas y respondieron las inquietudes de los estudiantes en una experiencia inédita para los establecimientos de la zona. Estamos muy orgullosos de esta actividad pedagógica", mencionó la directivo del establecimiento.

Según publicó El Argentino, al finalizar el encuentro, la rectora de la institución, Verónica Delfina Miranda, resaltó la trascendencia de este hito para la educación pública local y expresó la emoción de toda la comunidad escolar por el logro alcanzado: "Es la primera vez que pasa en Gualeguaychú. El aula hoy fue el vivo con La Antártida", comentó la directora.

La rectora también agradeció el compromiso de la familia de Zoe, del equipo técnico y del cuerpo docente por apostar a caminos innovadores en la enseñanza.

El registro audiovisual completo de la transmisión se encuentra disponible de forma pública en la plataforma YouTube para quienes deseen revivir la jornada interactiva.